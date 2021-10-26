Врач Билибок оценил шансы заразиться "дельта"-штаммом коронавируса

Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок назвал "дельта"-штамм SARS-CoV-2 главной причиной вводимых в России жестких ограни

чений.

Врач напомнил, что данная разновидность коронавируса более заразная - вирусных частиц нужно в четыре раза меньше, чем при уханьском штамме.

Всемирная организация здравоохранения ранее приводила пример - человек заразился, просто оказавшись рядом с носителем вируса. При этом последний не кашлял, а разговаривал. То есть опасность представляет даже выдыхаемый человеком воздух. Вот почему важно быть в защитной маске.

Также Билибок призвал всех сделать прививку. "Вакцина практически на 100 процентов предотвращает смерть в результате этой болезни, а также она предохраняет от тяжелого течения COVID-19", - сказал врач в эфир

е радио Sputnik.