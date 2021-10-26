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26.10.2021 16:30
Рубрика: Происшествия

За что могли убить семью банкира Михаила Яхонтова

Текст: Сергей Бабкин
В числе приоритетных версий резонансного убийства семьи экс-топ-менеджера "Смоленского банка" Михаила Яхонтова называется финансовый мотив, уточняют источники ТАСС в правоохранительных органах.
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Несколько лет назад банкир участвовал в сомнительной схеме по выводу значительной суммы со счетов кредитного учреждения. Один из соучастников аферы, масштабы которой оцениваются почти в полмиллиарда рублей, до сих пор находится в бегах.

В Москве убита семья с ребенком

Как уже писала "РГ", сегодня днем на юго-западе Москвы в квартире на Мосфильмовской улице нашли убитым самого главу семейства, 57-летнего Михаила Яхонтова, его 31-летнюю жену и 8-летнего ребенка. Эксперты обнаружили следы насильственной смерти. Преступление вызвало широкий резонанс, на место немедленно прибыли руководители подразделений городского ГСУ СК и прокуратуры. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ - "Убийство".

Рассматривается несколько версий, но главной считается связь Михаила Яхонтова с исчезновением денег "Смоленского банка". Несколько лет назад он проходил по уголовному делу о растрате и преднамеренном банкротстве кредитного учреждения. Следствие тогда смогло доказать, что Михаил Яхонтов с сообщниками, которые также занимали высокие посты в руководстве банка, фактически вывели и присвоили крупные суммы. Согласно приговору, со счетов "Смоленского банка" путем транзакций из головного офиса в московский было выведено более 600 миллионов рублей. Эти деньги были перечислены неким иностранным компаниям, которые фактически контролировались обвиняемыми. Большинство обвиняемых по этому делу, в том числе и Михаил Яхонтов, получили тюремные сроки. Один из фигурантов до сих пор скрывается от следствия.

Долгое время о Михаиле Яхонтове ничего не было известно: по приговору суда он получил шесть лет колонии. И теперь был убит почти сразу после того, как оказался на свободе. Помимо финансовых рассматриваются и другие мотивы, официальных версий следствие пока не озвучивало.

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