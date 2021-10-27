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27 октября 2021 г.

Указ главы Республики Адыгея от 25 октября 2021 года № 149 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 года № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре-ноябре 2021 г."

Дата подписания 25 октября 2021 г.
Опубликован 27 октября 2021 г.

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 года № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре-ноябре 2021 г." постановляю:

1. Исполнительным органам государственной власти Республики Адыгея и Администрации Главы Республики Адыгея и Кабинета Министров Республики Адыгея:

1) определить численность государственных гражданских служащих Республики Адыгея и работников, обеспечивающих функционирование органов в нерабочие дни, установленные пунктом 1 Указа Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 года № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре-ноябре 2021 г." ("Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru, октябрь, 2021) (далее - Указ Президента Российской Федерации);

2) обеспечить выполнение подведомственными организациями пунктов 1,5 Указа Президента Российской Федерации.

2. Рекомендовать иным органам государственной власти Республики Адыгея и государственным органам Республики Адыгея, органам местного самоуправления определить соответственно численность государственных гражданских служащих Республики Адыгея, муниципальных служащих и работников, обеспечивающих функционирование органов, в соответствии с пунктами 1, 5 Указа Президента Российской Федерации.

3. Определить, что в нерабочие дни, установленные пунктом 1 Указа Президента Российской Федерации, сохраняется установленный режим работы для находящихся на территории Республики Адыгея:

1) организаций здравоохранения;

2) организаций культуры (театров, музеев, выставочных залов, библиотек) при условии соблюдения требований, предусмотренных Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020 года № 27 "О введении режима повышенной готовности" (Собрание законодательства Республики Адыгея, 2020, № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; 2021, №1,2, 3, 4, 7, "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru), октябрь).

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Адыгея М.Кумпилов



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