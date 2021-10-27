Указ главы Республики Адыгея от 25 октября 2021 года № 150 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020 года № 27 "О введении режима повышенной готовности"

В соответствии с Федеральными законами "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", предложениями главного государственного санитарного врача по Республике Адыгея (Адыгея) от 22 октября 2021 года № 01-00-03/58-5932-2021 постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020 года № 27 "О введении режима повышенной готовности" (Собрание законодательства Республики Адыгея, 2020, № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11; 2021, № 1, 2, 3, 4, 7, "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru), октябрь) следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Определить должностным лицом, ответственным за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации, Премьер-министра Республики Адыгея Митрофанова Г.А.";

2) в пункте 7 слова "старше 65 лет" заменить словами "старше 60 лет";

3) в пункте 10:

а) дополнить новым подпунктом 1.3 следующего содержания:

"1.3) с 28 октября по 10 ноября 2021 года:

а) приостанавливается проведение:

- концертов, фестивалей и иных подобных мероприятий;

- физкультурно-спортивных соревнований (мероприятий) с привлечением зрителей;

б) приостанавливается оказание услуг:

- по публичной демонстрации фильмов (кинотеатров), в том числе в организациях, расположенных в торговых центрах, торгово-развлекательных центрах и комплексах;

- детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных досуговых заведений, в том числе расположенных в торговых центрах, торгово-развлекательных центрах и комплексах;

в) приостанавливается деятельность кальянных и ночных клубов;

г) для лиц старше 18 лет заселение в гостиницы, базы отдыха, гостевые дома осуществляется при одновременном наличии QR-кода, полученного с использованием единого портала, подтверждающего, что лицо вакцинировано против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (либо QR-кода, полученного с использованием единого портала, подтверждающего, что лицо перенесло заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев), и отрицательного ПЦР-теста на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) (в течение 3 календарных дней со дня оформления его результата), для лиц от 16 до 18 лет - при наличии отрицательного ПЦР-теста на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) (в течение 3 календарных дней со дня оформления его результата), для лиц младше 16 лет - без указанных ограничений;";

б) подпункт 7 изложить в следующей редакции:

"7) деятельность организаций культуры (театров, музеев, выставочных залов, библиотек) осуществляется при условии заполнения не более 50% от наполняемости помещения;";

4) дополнить новым пунктом 11.5 следующего содержания:

"11.5. Рекомендовать работодателям с учетом решения Трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Республике Адыгея предоставить работникам, привившимся против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 2 дополнительных дня отдыха с сохранением заработной платы.".

2. Приостановить с 28 октября по 10 ноября 2021 года действие подпунктов 3,4 пункта 10 и пункта 11.1 Указа Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020 года № 27 "О введении режима повышенной готовности" (Собрание законодательства Республики Адыгея, 2020, № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; 2021, № 1, 2, 3, 4, 7, "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru), октябрь).

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Адыгея М.Кумпилов







