Актеры МХТ им. Чехова прокомментировали назначение Хабенского

Как уже писала "РГ", в руководстве МХТ им. Чехова произошли большие перестановки. Художественным руководителем по решению Министерства культуры вместо Сергея Женовача назначен Константин Хабенский. Что об этом думают в театре, мы спросили актеров труппы.

Павел Табаков, актер МХТ:

- Главное для меня сейчас - то, что театром будет руководить человек, который проработал в нем около 15 лет. Не строю никаких ожиданий, жду внеочередного сбора труппы. Константину Юрьевичу Хабенскому известны возможности актеров, на это уже можно опереться.

Авангард Леонтьев, актер МХТ:

- Сергей Женовач соответствовал месту художественного руководителя Художественного театра, потому что его творческий принцип - работа с актером, умение сделать "человеко-роль". Это выражение Станиславского. И тут мастерство Сергея Женовача было на высоком уровне.