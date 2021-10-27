Указ губернатора Архангельской области от 27 октября 2021 года № 135-у "О внесении изменений в указы Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у и от 15 октября 2020 года № 145-у"

В соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 и статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", статьей 6 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьей 16 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", пунктами 24 и 25 Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794, статьей 5 областного закона от 20 сентября 2005 года № 85-5-ОЗ "О компетенции органов государственной власти Архангельской области, органов местного самоуправления и организаций в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны", пунктами 30 и 31 Положения об Архангельской территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 16 июня 2015 года № 226-пп, постановляю:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в указы Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у "О введении на территории Архангельской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" и от 15 октября 2020 года № 145-у "Об обеспечении реализации Указа Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" в исполнительных органах государственной власти Архангельской области и государственных учреждениях Архангельской области" (далее - изменения).

2. Настоящий указ, за исключением подпунктов 1 и 2, подпункта "а" подпункта 3, подпунктов 4 и 5, абзаца третьего подпункта "а" подпункта 6, подпунктов 7 и 8, подпункта "б" подпункта 9, подпункта 10 пункта 1 изменений, вступает в силу со дня его официального опубликования.

Подпункты 1 и 2, подпункт "а" подпункта 3, подпункты 4 и 5, абзац третий подпункта "а" подпункта 6, подпункты 7 и 8, подпункт "б" подпункта 9, подпункт 10 пункта 1 изменений вступают в силу с 29 октября 2021 года, но не ранее дня официального опубликования настоящего указа.

Подпункт "а" подпункта 9 и подпункт 11 пункта 1 изменений распространяются на правоотношения, возникшие с 28 апреля 2021 года.

Губернатор Архангельской области А.В.Цыбульский





Утверждены указом Губернатора Архангельской области от 27 октября 2021 г. № 135-у





Изменения, которые вносятся в указы Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у и от 15 октября 2020 года № 145-у

1. В указе Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у "О введении на территории Архангельской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)":

1) в абзаце первом пункта 2 цифры "65" заменить цифрами "60";

2) пункт 21.2 изложить в следующей редакции:

"21.2. В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и принятия мер по реализации прав граждан на охрану здоровья:

^исполнительным органам государственной власти Архангельской области, органам местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области, государственным учреждениям и унитарным предприятиям Архангельской области, муниципальным учреждениям и муниципальным унитарным предприятиям муниципальных образований Архангельской области:

а) осуществлять перевод на дистанционную (удаленную) работу в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации работников в возрасте 60 лет и старше, а также граждан, имеющих заболевания эндокринной системы (инсулинозависимый сахарный диабет), органов дыхания, системы кровообращения, мочеполовой системы (хроническая болезнь почек 3-5 стадии), а также трансплантированные органы и ткани, злокачественные новообразования любой локации, в течение четырех недель для вакцинации (в случае отсутствия медицинских противопоказаний) и формирования иммунитета;

б) предоставлять работникам, в отношении которых проводится вакцинация против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), дополнительные нерабочие дни с сохранением заработной платы в день (дни) проведения вакцинации и на следующий день;

2) иным работодателям, не указанным в абзаце первом подпункта 1 настоящего пункта, рекомендовать:

а) осуществлять перевод на дистанционную (удаленную) работу в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации работников в возрасте 60 лет и старше, а также граждан, имеющих заболевания эндокринной системы (инсулинозависимый сахарный диабет), органов дыхания, системы кровообращения, мочеполовой системы (хроническая болезнь почек 3-5 стадии), а также трансплантированные органы и ткани, злокачественные новообразования любой локации, в течение четырех недель для вакцинации (в случае отсутствия медицинских противопоказаний) и формирования иммунитета;

б) предоставлять работникам, в отношении которых проводится вакцинация против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), дополнительные нерабочие дни с сохранением заработной платы в день (дни) проведения вакцинации и на следующий день;

3) работодателям рекомендовать осуществлять перевод на дистанционную (удаленную) работу в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации беременных женщин.";

3) в пункте 24:

а) дополнить новым подпунктом 7 следующего содержания:

"7) не допускать несовершеннолетних лиц без сопровождения родителей или иных законных представителей в торговые центры (комплексы), торгово-развлекательные центры (комплексы);";

б) в подпункте 8 слова ", за исключением детских центров и тематических парков для несовершеннолетних, осуществляющих деятельность в соответствии с подпунктом 71 пункта 5 настоящего указа" исключить;

4) дополнить новым пунктом 24.1 следующего содержания:

"24.1 Родителям и иным законным представителям несовершеннолетних лиц не допускать нахождение несовершеннолетних лиц без сопровождения родителей или иных законных представителей в торговых центрах (комплексах), торгово-развлекательных центрах (комплексах).";

5) дополнить новыми пунктами 26 и 27 следующего содержания:

"26. Гражданам для входа в помещения аэропортов необходимо предъявлять перевозочные документы.

Ограничение, установленное настоящим пунктом, не распространяется на лиц, сопровождающих граждан из числа маломобильных групп населения и несовершеннолетних лиц.

27. Администрациям аэропортов обеспечить допуск в помещения аэропортов граждан при предъявлении ими перевозочных документов, за исключением лиц, сопровождающих граждан из числа маломобильных групп населения и несовершеннолетних лиц.";

6) в пункте 5:

а) в подпункте 2:

в абзаце первом слова "с 16 октября 2020 года" исключить;

в подпункте "а" цифры "01.00" заменить цифрами "23:00";

б) в абзаце первом подпункта 3 слова "с 16 сентября 2020 года" исключить;

в) в подпункте 4:

в абзацах первом и третьем слова "с 16 сентября 2020 года" исключить;

7) пункт 51 изложить в следующей редакции:

"51. Установить, что следующие виды деятельности осуществляются при предъявлении посетителями одного из документов, предусмотренных пунктом 52 настоящего указа:

1) деятельность объектов розничной торговли, за исключением:

а) аптек и аптечных пунктов;

б) объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, которые определены рекомендуемым перечнем непродовольственных товаров первой необходимости, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 года № 762-р, а также похоронных принадлежностей, автозапчастей (включая материалы смазочные, шины, покрышки, камеры), очков, линз и их частей, табачных изделий, санитарно-технических изделий, электротехнического оборудования, изделий, применяемых в медицинских целях, в том числе ортопедических изделий, средств пожаротушения и предупреждения пожаров при условии, что доля таких товаров в ассортименте составляет не менее 50 процентов;

в) продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки;

2) деятельность организаций общественного питания;

3) деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих бытовые услуги, предусмотренные распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2016 года № 2496-р, и предполагающие непосредственное нахождение потребителей в местах оказания таких услуг;

4) деятельность букмекерских контор, тотализаторов и их пунктов приема ставок, ломбардов, а также микрофинансовых организаций;

5) деятельность ветеринарных клиник, за исключением оказания срочной и экстренной помощи;

6) деятельность организаций культуры (в том числе театров, филармоний, музеев, домов культуры);

7) деятельность кинотеатров и кинозалов;

8) деятельность фитнес-центров и иных спортивных залов, плавательных бассейнов;

9) деятельность гостиниц и иных оказывающих гостиничные услуги средств размещения;

10) деятельность салонов красоты, парикмахерских, косметических салонов, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, саун.";

8) дополнить новым подпунктом 52 следующего содержания:

"52. Установить, что для посещения организаций, указанных в пункте 51 настоящего указа, посетители предъявляют один из следующих документов:

1) действующий QR-код, полученный с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус" (далее - QR-код), которым подтверждается получение второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, либо что они перенесли новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) и с даты их выздоровления прошло не более шести календарных месяцев;

2) сертификат профилактической прививки от COVID-19 (справка медицинской организации) на бумажном носителе, подтверждающий получение гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации;

3) подлинник справки с отрицательным результатом исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) методом полимеразной цепной реакции, выданной не ранее чем за три календарных дня до дня посещения объекта, указанного в абзаце первом настоящего пункта;

4) подлинник справки медицинской организации, подтверждающей, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) и с даты его выздоровления прошло не более шести календарных месяцев;

5) подлинник справки медицинской организации о наличии противопоказаний к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), выданной на основании заседания врачебной комиссии, заверенной лечащим врачом и руководителем (заместителем руководителя) медицинской организации. При предъявлении справки, предусмотренной настоящим подпунктом, сотрудником организации проверяется указанный в справке срок действия противопоказаний к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). В случае истечения срока действия противопоказаний к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) посетитель не допускается в организацию.

Сотрудники правоохранительных органов предъявляют подлинник справки, выданной по месту прохождения соответствующего вида службы, подтверждающей получение ими второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации. Справка, предусмотренная настоящим пунктом, должна иметь гербовую печать.

Иностранные граждане и лица без гражданства предъявляют подлинник справки медицинской организации, подтверждающей получение ими второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины.

QR-код предъявляется гражданином на электронных устройствах, в том числе с использованием государственной информационной системы Архангельской области "Мониторинг эпидемиологической ситуации в Архангельской области", или на бумажном носителе в формате, позволяющем сканировать его камерой смартфона, планшета, иного подобного устройства.

Посещение организаций, указанных в пункте 51 настоящего указа, при предъявлении действующего QR-кода допускается после проведения сотрудниками организации проверки действительности QR-кода, предъявляемого посетителем, и соответствия данных о посетителе, содержащихся в QR-коде и в документе, удостоверяющем личность.

Требования по посещению организаций, указанных в пункте 51 настоящего указа, предусмотренные настоящим пунктом, не применяются в отношении лиц, не достигших возраста 18 лет.";

9) в пункте 18:

а) подпункты 12 и 121 исключить;

б) дополнить новыми подпунктами 14 и 15 следующего содержания:

"14) организовать работу по приостановлению приема заявлений и по выдаче сертификатов, указанных в пункте 4 Порядка предоставления мер социальной поддержки в сфере обеспечения отдыха и оздоровления детей, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 21 февраля 2017 года № 85-пи, до особого распоряжения;

15) организовать работу по приостановлению заключения:

соглашений с организациями и индивидуальными предпринимателями (работодателями) в соответствии с Положением о порядке предоставления субсидий на возмещение части затрат, связанных с компенсацией стоимости путевок на отдых и оздоровление детей организациям и индивидуальным предпринимателям (работодателям), которые приобрели данные путевки для детей своих работников, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 21 февраля 2017 года № 85-пп, до особого распоряжения;

соглашений о предоставлении субсидии с победителем конкурса в соответствии с Порядком предоставления субсидии (грантов в форме субсидии) на финансовое обеспечение (возмещение) затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги в сфере отдыха и оздоровления детей, связанных с оплатой сертификатов за счет средств областного бюджета, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 21 февраля 2017 года № 85-пп, до особого распоряжения.";

10) дополнить новым пунктом 181 следующего содержания:

"181. Учредителям и руководителям организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности запретить до особого распоряжения бронирование мест, продажу путевок, прием и размещение детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Архангельской области, на смены в осенний период 2021 года.";

11) подпункт 3 пункта 20 исключить.

2. В указе Губернатора Архангельской области от 15 октября 2020 года № 145-у "Об обеспечении реализации указа Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" в исполнительных органах государственной власти Архангельской области и государственных учреждениях Архангельской области":

1) пункт 2 дополнить новыми подпунктами 3 и 4 следующего содержания:

"3) до 28 октября 2021 года определить численность государственных гражданских служащих и работников соответствующих исполнительных органов государственной власти Архангельской области, обеспечивающих с 30 октября по 7 ноября 2021 года включительно функционирование этих органов в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 года № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г.";

4) предоставить с 1 по 3 ноября 2021 года включительно государственным гражданским служащим и работникам соответствующих исполнительных органов государственной власти Архангельской области, не осуществляющим обеспечение функционирования этих органов, нерабочие дни с сохранением за государственными гражданскими служащими (работниками) денежного содержания (заработной платы).";

2) пункт 3 дополнить новыми подпунктами 3 и 4 следующего содержания:

"3) до 28 октября 2021 года определить численность муниципальных служащих и иных работников соответствующих органов местного самоуправления, обеспечивающих с 30 октября по 7 ноября 2021 года включительно функционирование этих органов в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 года № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г.";

4) предоставить с 1 по 3 ноября 2021 года включительно муниципальным служащим и иным работникам соответствующих органов местного самоуправления, не осуществляющим обеспечение функционирования этих органов, нерабочие дни с сохранением за муниципальными служащими и иными работниками заработной платы.";

3) дополнить новыми пунктами 51 и 52 следующего содержания:

"51. Руководителями государственных учреждений Архангельской области, муниципальных учреждений, за исключением учреждений, указанных в пункте 52 настоящего указа, определяется численность работников государственных учреждений Архангельской области, муниципальных учреждений, обеспечивающих с 30 октября по 7 ноября 2021 года включительно функционирование этих учреждений в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 года № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г.".

Численность работников государственных учреждений Архангельской области, муниципальных учреждений определяется на основании приказов руководителей государственных учреждений Архангельской области, муниципальных учреждений в отношении данных работников (категорий работников).

52. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 года № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г." установить, что режим работы государственных учреждений культуры Архангельской области и муниципальных учреждений культуры муниципальных образований Архангельской области, государственных медицинских организации Архангельской области с 30 октября по 7 ноября 2021 года определяется правилами внутреннего трудового распорядка в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, трудовым договором с учетом ограничений, установленных указом Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у "О введении на территории Архангельской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)".".







