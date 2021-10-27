Цены на газ упали на фоне планов "Газпрома" заполнить хранилища ЕС

Стоимость газа на биржевых торгах вечером 27 октября упала на 3% - до 1015 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE. По сравнению с 26 октября стоимость газа на хабе TTF опустилась на 4,4%.

Это произошло на фоне заявлений главы "Газпрома" Алексея Миллера о готовности компании приступить к наполнению подземных газовых хранилищ (ПХГ) Европы после 8 ноября, когда будет завершена закачка газа в российские ПХГ.

Стоимость газа в Европе росла с весны этого года, в начале октября она достигла максимума - 1937 долларов за тысячу кубометров на фоне превышения спроса над предложением, низкой наполненности ПХГ и аналогично высоким спросом на сжиженный газ в Азии.