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27.10.2021 19:17
Рубрика: Экономика

Путин поручил "Газпрому" пополнить хранилища газа в Европе

Текст: Галина Мисливская

"Газпром" должен наполнить топливом свои подземные хранилища в Германии и Австрии, чтобы стабильно выполнять свои обязательства перед иностранными потребителями и поддерживать стабильность на газовом рынке Европы, считает президент России Владимир Путин.

В ходе совещания, посвященного вопросам освоения и развития ресурсного потенциала газовых месторождений Ямала, он поинтересовался у главы "Газпрома" Алексея Миллера, каковы объемы газа в европейских хранилищах. Оказалось - минимальные, меньше 190 тысяч кубометров.

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"Я вас прошу - после того, как вы закончите работу по закачке в подземные хранилища газа в России, начать плавную и плановую работу по повышению объема газа в ваших подземных хранилищах газа в Европе - в Австрии и в Германии", - указал Владимир Путин.

Он подчеркнул, что это даст возможность компании "надежно, стабильно ритмично выполнять контрактные обязательства, снабжать европейских партнеров газом в осенне-зимний период и создаст более благоприятную ситуацию на энергетическом рынке Европы в целом".

При этом глава государства отметил, что в первую очередь следует обеспечить топливом отечественных потребителей. По словам Алексея Миллера, работа по заполнению подземных хранилищ газа в России завершится к 8 ноября.

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