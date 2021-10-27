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27.10.2021 14:01
Рубрика: Российский автопром

Эксперт: АвтоВАЗ совершил ошибку, снизив активность на украинском рынке

Текст: Александр Чупров
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

АвтоВАЗ в свое время совершил огромную ошибку, снизив активность на украинском рынке и переключившись на Казахстан.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Пятидверная Lada Niva Legend остается в строю, но ненадолго

За это время традиционные потребители АвтоВАЗа пересели на автомобили других марок и получили возможность сравнить Lada с ними. И обратно их уже очень непросто будет перетянуть.

"Произошло то же, что в странах Восточной Европы в 1990-е. Число лояльных приверженцев Lada сократилось и продолжает сокращаться с каждым годом. Существенно измениться позиции АвтоВАЗа могут только при законодательных изменениях в отношении импорта подержанных авто из Европы и США, объемы которого сегодня более чем в 4,5 раза превосходят продажи новых машин.

Таким образом, украинский потребитель имеет широкую возможность вместо Lada выбрать подержанный автомобиль любого производителя. И судя по статистике, он больше склоняется к европейскому "секонд-хэнду", чем к Lada", - рассказывает директор информационно-аналитической группы Auto-Consulting Олег Омельницкий.

#Lada