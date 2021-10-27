Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Фургала

По версии следствия, Сергей Фургал и Николай Мистрюков, в 2004 году занимаясь скупкой лома черного металла, создали организованную преступную группу для устранения конкурентов. В ее состав вошли обладавшие авторитетом в криминальных кругах Хабаровского края Андрей Карепов и Михаил Тимофеев, которые, в свою очередь, привлекли к участию в преступлениях Марата Кадырова и Андрея Палея.

По данным следствия, в июле 2004 года Кадыров, находясь в поселке Прогресс Амурской области, бросил две гранаты в предпринимателя, занимавшегося приемом металлолома. Смерть потерпевшего не наступила по независящим от соучастников обстоятельствам. В дальнейшем, как считает следствие, из-за длительного коммерческого спора о принадлежности нескольких объектов недвижимости Фургал и Мистрюков при посредничестве Карепова и Тимофеева заказали убийство еще одного предпринимателя. В октябре того же года в Хабаровске Палей несколько раз выстрелил в бизнесмена. Потерпевший скончался на месте.

Как считает следствие, для того, чтобы скрыть это убийство, Палей в январе 2005 года в Хабаровске застрелил знакомого Фургала, который знал о его причастности к убийству предпринимателя.

Как отметили в Генпрокуратуре, уголовное дело в отношении Фургала, Кадырова, Карепова и Палея направлено в Верховный суд для рассмотрения вопроса об изменении территориальной подсудности. Дело в отношении Мистрюкова в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве выделено в отдельное производство. Тимофеев от органов следствия скрылся и объявлен в розыск, расследование дела в отношении него и других фигурантов продолжается.