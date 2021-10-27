Иммунолог назвал главный признак "ковидного" кашля

"Ковидный" кашель имеет одну отличительную особенность - выделяется очень мало мокроты. Об этом заявил врач-иммунолог Николай Крючков.

"Воспаление идет очень глубоко. Мокроты выделяется мало или не выделяется вообще. При этом кашель действительно приступообразный, сильный", - отметил специалист в комментарии порталу "Москва 24".

При этом Крючков отметил, что отсутствие мокроты при кашле не гарантирует наличие COVID-19.

Ранее медики назвали сухой кашель вторым по популярности симптомом COVID-19 - на него жалуются 68% пациентов. Однако, по словам специалистов, основываться только этом симптоме при определении диагноза нельзя - похожие проявления могут быть при аллергической реакции, сухом воздухе в помещении, а также из-за курения, астмы или гастроэзофагеального рефлюкса.