Постановление правительства Калининградской области от 27 октября 2021 года № 714 "О внесении изменений в постановление Правительства Калининградской области от 25 октября 2021 года № 705"

В соответствии со статьей 18 Уставного закона Калининградской области от 12 октября 2011 года № 42 "О Правительстве Калининградской области" Правительство Калининградской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калининградской области от 25 октября 2021 года № 705 "О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции в Калининградской области, в период нерабочих дней с 28 октября по 07 ноября 2021 года" следующие изменения:

в пункте 3:

1) дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания:

"2.1) специализированные объекты розничной торговли, реализующие медицинские, ортопедические и оптико-офтальмологические изделия (оборудование);";

2) подпункт 5 изложить в следующей редакции:

"5) организации, обеспечивающие население продуктами питания и (или) непродовольственными товарами первой необходимости, рекомендуемый перечень которых утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 года № 762-р (далее - перечень товаров первой необходимости), при условии, что доля таких товаров в ассортименте составляет не менее 30 %;";

3) дополнить подпунктами 5.1, 5.2 следующего содержания:

"5.1) специализированные магазины детских товаров с долей товаров для детей не менее 70 %, реализующие в том числе товары для детей из перечня товаров первой необходимости;

5.2) специализированные организации, осуществляющие деятельность по реализации цветов и цветочной продукции, при условии, что доля таких товаров в ассортименте составляет не менее 70 %;";

4) подпункты 9, 10 изложить в следующей редакции:

"9) гостиницы и иные средства размещения при условии:

- заселения в них с 28 октября 2021 года гостей (кроме лиц, не достигших 18 лет), предъявивших:

либо действующий QR-код, полученный с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стоп коронавирус", которым подтверждается, что гражданин получил второй компонент вакцины или однокомпонентную вакцину от новой коронавирусной инфекции и с даты вакцинации прошло не более 12 месяцев;

либо QR-код, полученный с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", которым подтверждается, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев;

либо оригинал справки, выданной медицинской организацией и подтверждающей сведения, указанные в абзацах втором, третьем настоящего подпункта (может предъявляться только военнослужащими и лицами гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации);

либо отрицательный результат лабораторного исследования методом полимеразной цепной реакции на наличие новой коронавирусной инфекции, проведенного не ранее чем за 72 часа до заселения;

- закрытия парикмахерских и косметических салонов, СПА, тренажерных залов, плавательных бассейнов, саун, русских бань, хамамов, игровых комнат, расположенных при гостиницах и иных средствах размещения;

10) организации, предоставляющие финансовые услуги, в том числе банковские и страховые, в части неотложных функций, в первую очередь по расчетам и платежам (при условии перевода на дистанционную работу невакцинированных работников);";

5) подпункт 20 после слов "системообразующих предприятий" дополнить словами "(за исключением деятельности этих предприятий в части организации оптовой и розничной торговли в торговых объектах, а также предоставления услуг общественного питания в залах обслуживания посетителей)";

6) в подпункте 21 слово "официальных" исключить;

7) подпункт 23 изложить в следующей редакции:

"23) многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Калининградской области (в части выдачи результатов предоставления услуг; обеспечения работы на своих площадках стационарных переписных участков; осуществления регистрации, подтверждения личности, восстановления доступа граждан в Единой системе идентификации и аутентификации) при соблюдении следующих условий:

выдача результатов оказания услуг и прием документов для предоставления указанных услуг осуществляется в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг исключительно с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00;

- государственные и иные услуги, предоставление которых возможно в электронном виде, предоставляются исключительно в электронном виде;";

8) дополнить подпунктами 26.1, 26.2 следующего содержания:

"26.1) государственное казенное учреждение Калининградской области "Управление охотничьего и лесного хозяйства Калининградской области";

26.2) государственное бюджетное учреждение Калининградской области "Природный парк "Виштынецкий";".

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Калининградской области А.А.Алиханов







