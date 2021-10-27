Китай временно запретил ввоз рыбы из России из-за коронавируса

Китай приостановил ввоз рыбы из России из-за коронавируса. Мера временная и продлится одну неделю. Об этом сообщается на сайте Главного таможенного управления КНР.

Китайские таможенники выявили положительные нуклеиновые кислоты нового коронавируса в двух образцах внешней упаковки двух партий замороженного лосося мелкой чешуи, говорится в сообщении ведомства.

Речь идет о рыбе, поставляемой в Китай предприятием Zarya LLC и с рыбопромышленного судна компании Eglaine Mercury Co. В итоге таможня приняла решение на неделю прекратить прием деклараций и судов этих компаний.

Ранее сообщалось, что Россия наращивает экспорт рыбной продукции. Объем поставок за рубеж минтая, креветок и прочих морепродуктов в прошлом году вырос до 2,2 млн тонн.