Легендарный Toyota Crown все-таки попытается стать кроссовером

Toyota Crown нового поколения, работы над которым в настоящее время ведутся, станет четырёхдверным купе в стиле Audi A7 Sportback, однако долгое время ходили упорные слухи, что следующий Crown непременно окажется кроссовером. Ситуацию попыталось объяснить японское издание Best Car.

У Toyota Crown будет другого типа кузова, кроме как обозначенного. Под кроссовером следует понимать кросс-версию фастбека с чуть увеличенным клиренсом (примерно до 170 мм), рейлингами на крыше и пластиковым неокрашенным обвесом по периметру кузова.

Если фастбек Crown в начальной комплектации будет иметь передний привод (платформа GA-K обуславливает переход на компоновку с ведущей фронтальной осью), то Crown Cross, с большой долей вероятности, предложат с 4WD во всех версиях исполнения. Под понятием "полный привод", скорее всего, имеется в виду система E-Four с электромотором сзади. Аналогичная установлена на Harrier/Venza.

Один из силовых агрегатов - гибрид на базе бензиновой турбочетвёрки мощностью 280 л.с. и электромеханическим вариатором.

Премьера Toyota Crown может состояться до конца 2022 года.