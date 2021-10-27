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27.10.2021 22:26
Рубрика: Общество

Мария Львова-Белова рассказала, чего мечтает добиться на посту омбудсмена

Текст: Владимир Емельяненко
Российская газета - Столичный выпуск № 247(8598)
Президент Владимир Путин провел встречу по видеосвязи с сенатором, многодетной матерью Марией Львовой-Беловой и предложил ей занять должность Уполномоченного по правам ребенка. А затем подписал указ, назначив ее на этот пост сроком на пять лет.
У Марии Львовой-Беловой пятеро рожденных детей, четверо приемных и 13 под опекой. Фото: Из личного архива Марии Львовой-Беловой У Марии Львовой-Беловой пятеро рожденных детей, четверо приемных и 13 под опекой. Фото: Из личного архива Марии Львовой-Беловой
У Марии Львовой-Беловой пятеро рожденных детей, четверо приемных и 13 под опекой. Фото: Из личного архива Марии Львовой-Беловой

Львова-Белова замужем за священником пензенской митрополии Павлом Когельманом. Вместе с супругом воспитывают 17 детей. С разговора о детях и началась ее встреча с президентом. Владимир Путин восхитился большой семьей собеседницы: "Сколько всего детей-то у вас?". "Девять - пятеро рожденных, четверо приемных и тринадцать молодых ребят с инвалидностью под опекой, но они со мной не живут, они живут в моих проектах сопровождаемого проживания", - пояснила сенатор. "Как же вы со всем справляетесь? Я имею в виду и общественную нагрузку", - удивился президент. "Многодетные мамы они же такие, многозадачные", - последовал ответ.

Фото: из личного архива
Мария Львова-Белова рассказала о мини-городе для инвалидов

Львова-Белова рассказала, что 15 лет защищает права детей, и заверила, что с удовольствием займется предложенной работой, добавив, что у нее хорошие рабочие отношения с прежним детским омбудсменом Кузнецовой.

Прямая речь

Возможность служения 30 миллионам детей

Мария Львова-Белова:

-Накануне мы говорили с Анной Кузнецовой о том, что вот будет смеха, если вторая многодетная попадья, опять из Пензы, снова станет детским омбудсменом. И все равно для меня предложение президента России - неожиданность. И хоть все вокруг говорят, что такого рода неожиданность и есть приверженность страны семейным и традиционным ценностям, я хочу сказать, что рассматриваю это назначение не как шанс. Это не ресурс и не возможность карьерного роста, но возможность служения тем 30 миллионам детей страны, кому нужна поддержка. Она нужна всем детям, особенно обездоленным, кто даже плакать не может - молчат о помощи. Я тоже плакать не буду. Буду действовать. Я знаю, что такое многодетная мама, родительство и приемное родительство, знаю, как социализировать людей с инвалидностью. И у меня есть мечта и карт-бланш: если не упразднить детские дома и дома престарелых, где дети жить не должны, то найти им альтернативу через сопровождаемое проживание и приемное родительство.

Подготовил Владимир Емельяненко

Должность омбудсмена по правам ребенка дает возможность применить все знания, навыки и опыт, чтобы добиваться серьезных результатов
Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

Досье "РГ"

Мария Львова-Белова, сенатор Совета Федерации от Пензенской области, основатель благотворительного проекта "Квартал Луи". Многодетная мать. В ее и ее супруга священника Павла Когельмана семье 9 детей - 5 кровных, 4 приемных. Еще 13 молодых людей живут на сопровождаемом проживании. Всего 60 людей с инвалидностью живут, учатся и работают в хостеле "Дом Вероники" и арт-поместье "Новые берега". Проект "Квартал Луи" признан федеральной площадкой по развитию инклюзивных практик и одной из альтернатив домам престарелых.

Общество Семья и дети Президент Уполномоченный по правам ребенка РГ-Видео

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