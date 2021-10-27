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27.10.2021 17:07
Рубрика: Общество

Названы регионы с высокой онкозаболеваемостью

Текст: Елена Манукиян

Самый высокий уровень заболеваемости раком в прошлом году выявлен в 10 регионах: Севастополе, Сахалинской, Самарской, Орловской, Архангельской, Ярославской, Кировской, Брянской, Нижегородской, Курганской областях. Об этом на заседании Совета по вопросам попечительства в социальной сфере сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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Она также отметила, что снижение смертности от новообразований отмечено в 81 регионе, а наиболее существенно - в Карачаево-Черкесии, Еврейской автономной области, Чукотском автономном округе, Челябинской области и Республике Алтай.

С начала года смертность от онкозаболеваний в России снизилась на 3,9%.

"Пока рано подводить окончательные итоги, но на 3,9% снижение смертности от онкологии по отношению к прошлому году мы уже имеем", - сказала вице-премьер.

По словам Голиковой, в России ежегодно регистрируется около 600 тысяч случаев онкозаболеваний. В 2020 году впервые выявлено около 556 тысяч случаев, в том числе 256 тысяч случаев - у мужчин и почти 300 тысяч - у женщин. Также в прошлом году диагноз рак поставлен 3 751 ребенку, под медицинским наблюдением находились 29 тысяч детей до 17 лет. Всего по итогам 2020 года под наблюдением состояло 4 млн онкобольных, или 2,7% населения страны.

В регионах Общество Здоровье Правительство Вице-премьеры Филиалы РГ Крым Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Средняя Волга Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Приволжье ЮФО Севастополь ДФО Сахалинская область ПФО Самарская область ЦФО Орловская область СЗФО Архангельская область Онкология: как победить рак

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