Названы регионы с высокой онкозаболеваемостью

Самый высокий уровень заболеваемости раком в прошлом году выявлен в 10 регионах: Севастополе, Сахалинской, Самарской, Орловской, Архангельской, Ярославской, Кировской, Брянской, Нижегородской, Курганской областях. Об этом на заседании Совета по вопросам попечительства в социальной сфере сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Она также отметила, что снижение смертности от новообразований отмечено в 81 регионе, а наиболее существенно - в Карачаево-Черкесии, Еврейской автономной области, Чукотском автономном округе, Челябинской области и Республике Алтай.

С начала года смертность от онкозаболеваний в России снизилась на 3,9%.

"Пока рано подводить окончательные итоги, но на 3,9% снижение смертности от онкологии по отношению к прошлому году мы уже имеем", - сказала вице-премьер.

По словам Голиковой, в России ежегодно регистрируется около 600 тысяч случаев онкозаболеваний. В 2020 году впервые выявлено около 556 тысяч случаев, в том числе 256 тысяч случаев - у мужчин и почти 300 тысяч - у женщин. Также в прошлом году диагноз рак поставлен 3 751 ребенку, под медицинским наблюдением находились 29 тысяч детей до 17 лет. Всего по итогам 2020 года под наблюдением состояло 4 млн онкобольных, или 2,7% населения страны.