Указ губернатора Новгородской области от 27 октября 2021 года № 548 "О внесении изменений в указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97"

1. Внести изменения в указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97 "О введении режима повышенной готовности":

1.1. Заменить в пункте 2 слова "юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по оказанию услуг" на "юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", по оказанию услуг";

1.2. Исключить в подпункте 11.1 слова "работников, имеющих заболевания, указанные в приложении № 2 к указу,";

1.3. Дополнить подпунктами 11.7, 11.8 следующего содержания:

"11.7. Обеспечить перевод на дистанционный режим работающих граждан старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, в течение 4 недель для вакцинации (в случае отсутствия медицинских противопоказаний) и формирования иммунитета;

11.8. Осуществлять освобождение от работы в течение 2 дней с сохранением заработной платы работников при вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19).";

1.4. Изложить пункт 22 в редакции:

"22. Организациям и индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", деятельность которых не приостановлена в соответствии с указом, обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека с учетом норм указа.";

1.5. Заменить в пункте 2514 слова "в возрасте 65 лет и старше" на "в возрасте 60 лет и старше";

1.6. Изложить в пункте 2522 первый, второй абзацы в редакции:

"2522. Установить, что:

посещение гражданами (за исключением лиц, не достигших 18 лет) торговых центров и торгово-развлекательных центров, спортивных объектов крытого типа, стадионов, физкультурно-спортивных организаций, фитнес-центров , спортивных клубов (за исключением посещения членами спортивных сборных команд Российской Федерации), библиотек, музеев, культурно-досуговых организаций, архивов, кинотеатров, театров, филармоний, объектов общественного питания (за исключением объектов общественного питания , расположенных вдоль автомобильных дорог общего пользования федерального значения М-10 "Россия" и М-11 "Нева", столовых, буфетов, кафе и иных предприятий общественного питания, осуществляющих организацию питания для работников организаций) не допускается без предъявления:";

1.7. Дополнить пунктом 2528 следующего содержания:

"2528. Собственникам (арендодателям) торговых и торгово-развлекательных центров обеспечить при входе в помещения торговых и торгово-развлекательных центров проведение бесконтактного контроля температуры тела посетителей, а также недопущение в указанные помещения лиц с повышенной температурой и признаками респираторных заболеваний, посетителей, достигших возраста 18 лет, не предъявивших QR-код, полученный с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) "Госуслуги. Стопкоронавирус", которым подтверждается получение второго компонента вакцины против COVID-19 или однокомпонентной вакцины против COVID-19, либо QR-код, полученный с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) "Госуслуги. Стопкоронавирус", которым подтверждается, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев, паспорт гражданина Российской Федерации.";

1.8. В приложении № 1 к указу:

1.8.1. Изложить заголовок, шапку таблицы в редакции:

"Перечень видов деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", по оказанию услуг, выполнению работ, проведению мероприятий, временно приостановленных (ограниченных) на территории Новгородской области

1.8.2. Дополнить в графе 3 строки 1 второй абзац после слова "театрами" словами "и филармониями";

1.8.3. Изложить строки 5, 6 в редакции:

1.8.4. Изложить в графе 3 строки 4 шестой, седьмой абзацы в редакции:

"оказания услуг с 23.00 до 6.00 следующего дня, кроме:

оказания услуг по доставке и обслуживанию навынос без посещения гражданами помещений организациями (индивидуальными предпринимателями) при условии обеспечения оказания услуг работниками, физическими лицами, применяющими специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", имеющими QR-код о вакцинации либо QR-код о перенесенном заболевании;";

1.8.5. Дополнить в строке 9 графу 3 после слова "работников" словами ", физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход",".

2. Указ вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

3. Опубликовать указ в газете "Новгородские ведомости" и разместить на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

Губернатор Новгородской области А.С.Никитин







