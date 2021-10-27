Песков назвал закрытие границ регионов "последней мерой"

Эпидемиологи опасаются последствий поездок по стране и за рубеж в нерабочие дни. Но запретов на этот счет не планируется. Закрытие границ между регионами не приветствуется при режиме ограничений в связи с пандемией. Об этом заявил, отвечая на вопросы, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Журналисты поинтересовались, могут ли закрыть госграницы России и границы регионов, чтобы граждане не ездили на отдых, как они это сделали в режим нерабочих дней, и есть ли "флажки" по мерам, которые принимают губернаторы. "Закрытие границ регионов - это абсолютно последняя мера, то, что, конечно, не приветствуется при таких режимах", - подчеркнул Песков.

"Но, конечно, эпидемиологи выражают опасения в связи с тем, что многие предпочли отправиться в поездки и путешествия. Возможны эпидемиологические последствия", - предостерег пресс-секретарь президента. "Но это не запрещено, запретов на этот счет не вводилось и не планируется", - заметил он.

"По-прежнему, будем надеяться, что режим нерабочих дней будет способствовать улучшению эпидемиологической ситуации", - заключил Песков.