Россия проанализирует перспективы отстаивания своих интересов в суде по "скифскому золоту". Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Предстоит самым тщательным образом проанализировать судебные перспективы по отстаиванию наших интересов и выполнить юридические процедуры, которые возможны для продолжения этого процесса", - подчеркнул Песков.

Напомним, что суд Амстердама вынес решение, что скифское золото из крымских музеев, которое было вывезено на выставку в Амстердаме в 2014 году, принадлежит Украине.