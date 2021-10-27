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27.10.2021 20:47
Рубрика: Происшествия

Предполагаемого убийцу банкира Яхонтова поймали в Беларуси

Текст: Наталья Козлова
Столичные следователи в самое ближайшее время ждут встречи с подозреваемым в убийстве бывшего топ-менеджера обанкротившегося "Смоленского банка" Михаила Яхонтова и его семьи - жены и сына. В самом Следственном комитете РФ никакой официальной информации на этот счет пока не дают. Но источники "РГ" в правоохранительных структурах задержание человека, которого они подозревают в преступлении, подтверждают.

На данный момент сообщается, что задержанный гражданин находится на территории соседнего государства. Когда его привезут в Россию и передадут в Следственный комитет РФ, пока точно неизвестно.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
За что могли убить семью банкира Михаила Яхонтова

По информации, которой располагает "Российская газета", задержанный - это не нанятый заказчиками посторонний человек. В таких случаях киллер про жертву узнавал только после получения заказа.

Но этот человек, по нашим сведениям был знаком погибшему банкиру. Пока складывается следующая картина - убийца не проникал в дом под покровом ночи. Его впустил погибший хозяин сам, что говорит лишь о том, что жертва и убийца знакомы.

Женщина и ребенок погибли, похоже потому, что в момент совершения преступления оказались дома и стали свидетелями. Днем была установлена машина, на которой приехал вероятный убийца. А спустя несколько часов стало известно о задержании.

Напомним, что тела 57-летнего бывшего заместителя управляющего московским филиалом "Смоленского банка" Михаила Яхонтова, его 39-летней супруги и их восьмилетнего сына с признаками насильственной смерти обнаружили 26 октября в квартире дома на Мосфильмовской улице в Москве

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. С самого начала следствие рассматривало несколько версий этого убийства. Но одной из приоритетных была версия об убийстве на финансовой почве из-за долга. Похоже, что это было правильное предположение. Дело в том, что банкир Яхонтов был судим именно за растрату и преднамеренное банкротство.

Весной 2019 года Тверской суд Москвы признал Яхонтова и еще троих бывших топ-менеджеров "Смоленского банка" виновными в крупной растрате и преднамеренном банкротстве своего финансового учреждения. По приговору Яхонтов тогда получил 6 лет колонии.

И еще суд удовлетворил иск ко всем осужденным Агентства по страхованию вкладов. Агентство попросило о солидарном взыскании с четырех бывших топ-менеджеров огромной суммы - почти 8,5 миллиарда рублей.

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