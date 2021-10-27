Найден подозреваемый в убийстве семьи банкира Михаила Яхонтова

Подозреваемый в убийстве семьи московского банкира Михаила Яхонтова установлен. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Как информирует агентство, приняты меры к задержанию предполагаемого преступника. В ближайшее время его доставят к следователям.

По информации "Коммерсанта", подозреваемый - деловой партнер банкира. По предварительным данным, преступник убил Яхонтова из-за возникшего между ними конфликта, а членов семьи устранил как свидетелей.

Ранее "РГ" сообщала, что сам Михаил Яхонтов, его жена и восьмилетний ребенок были убиты в квартире на Мосфильмовской улице. Одной из главных версий жестокой расправы считается финансовая. Несколько лет назад Михаил Яхонтов с сообщниками был приговорен к тюремному заключению за растрату и фиктивное банкротство "Смоленского банка".

По версии следствия, топ-менеджерам столичного филиала удалось вывести со счетов кредитного учреждения более 600 миллионов рублей на счета иностранных фирм-однодневок. Впоследствии эти деньги были похищены, а банк потерпел финансовый крах.