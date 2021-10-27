Профессор рассказал, как быстро похудеть без удара по организму

Новости

В российских банках начали расти ставки по вкладам 08:05
В Забайкалье произошло землетрясение магнитудой 3,9 07:55
Названы услуги, от которых можно отказаться при оформлении ипотеки 07:26
Гинцбург: "Спутник V" защищает от всех вариантов штамма "дельта" 06:55
В ООН предупредили о катастрофическом повышении температуры на планете 06:25
Терапевт рассказал о скрытых опасностях легкого гриппа 06:11
Американские власти отозвали лицензию у китайской компании China Telecom 05:36
Экспозиция Хабаровского края стала лучшей на "Улице Дальнего Востока" 05:22
Минюст США сообщил об аресте 150 человек за торговлю наркотиками в даркнете 05:18
Приморье получит на защиту от наводнений около миллиарда рублей 05:13
Сенат США утвердил кандидатуру нового посла в Турции 04:30
Возбуждено уголовное дело после падения башенного крана в Хабаровске 04:08
Гинцбург ожидает положительного решения о регистрации детской вакцины 03:42
В "Лиза Алерт" пояснили сообщение о гибели человека во время поисков Светличной 03:25
Центр Гамалеи: В РФ нет летальных исходов в результате вакцинации от COVID 02:42
В Бельгии ужесточили антиковидные меры и ввели QR-коды по всей стране 02:14
В США эксперты рекомендовали вакцинировать от COVID-19 детей с пяти лет 01:36
Вильфанд рассказал, когда могут начаться снегопады в Москве 01:10
"Лиза Алерт" заявила о гибели человека во время поисков Светланы Светличной 00:37
Украина оценила последствия остановки транзита газа после 2024 года 26.10.2021
Илон Маск стал самым богатым человеком в истории 26.10.2021
В Подмосковье занято рекордное число аппаратов ИВЛ в ковидных стационарах 26.10.2021
Пентагон: В Афганистане остается около 450 американцев 26.10.2021
"Газпром" предложил перекрывать газ за самовольное подключение к трубе 26.10.2021
ВСУ впервые применили ударный беспилотник Bayraktar в Донбассе 26.10.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября
11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Стартовала Олимпиада МГИМО и "Российской газеты"
Стартовала Олимпиада МГИМО и "Российской газеты"
27.10.2021 07:06
Рубрика: Общество

Профессор рассказал, как быстро похудеть без удара по организму

Текст: Оксана Грибанова

Считается, что одной из самых эффективных краткосрочных диет является режим питания с высоким содержанием жиров и обязательным присутствием достаточного количества белков. Ее еще называют кето-диетой.

Фото: iStock
Опаснее сигарет: Онколог назвал источник канцерогенов на каждом столе

"Она идеальна как краткосрочная диета перед праздниками. Использовать ее можно максимум месяц, в крайнем случае - полтора. И то при условии, если вы имеете представление о состоянии своих сосудов, количестве холестерина в организме, мочевой кислоты и так далее", - отметил диетолог, доктор медицинских наук, профессор Алексей Ковальков.

Врач подчеркнул, что кето-диета, если "сидеть" на ней продолжительное время (больше 1-1,5 мес), часто провоцирует повышение уровня мочевой кислоты в организме, что может довести до развития подагры и появления камней в почках.

Также врач отметил, что многие люди перед праздниками резко ограничивают количество жиров и разного рода вредных продуктов, чтобы похудеть. А уже непосредственно, например, за новогодним столом позволяют себе калорийные салаты и прочее. Такой "отрыв" является сильным ударом по организму - особенно страдают печень и поджелудочная. После кето-диеты вы такого удара от обилия жиров не получаете, отметил Алексей Ковальков.

Материал об этом опубликован на канале доктора в YouTube.

Ранее врач объяснил, как снизить холестерин без лекарств. По мнению специалиста, необходимо первым делом отказаться от быстрых углеводов. Второй важный момент - лечение запущенных болезней, так как "любой хронический воспалительный процесс провоцирует выброс холестерина".

Наука Общество Здоровье

Главное сегодня

Косачев: Крым никогда уже не будет украинским, с золотом или без
Во всех регионах РФ ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан
Бастрыкин поручил проверить высказывания Моргенштерна о Дне Победы
Гинцбург: "Спутник V" защищает от всех вариантов штамма "дельта"
Берлин: Сертификация "Северного потока-2" не угрожает газоснабжению ФРГ и ЕС
Какие развлечения доступны в нерабочие дни без риска заразиться
Зачем столичных школьников обучают функциональной грамотности