Профессор рассказал, как быстро похудеть без удара по организму

Считается, что одной из самых эффективных краткосрочных диет является режим питания с высоким содержанием жиров и обязательным присутствием достаточного количества белков. Ее еще называют кето-диетой.

"Она идеальна как краткосрочная диета перед праздниками. Использовать ее можно максимум месяц, в крайнем случае - полтора. И то при условии, если вы имеете представление о состоянии своих сосудов, количестве холестерина в организме, мочевой кислоты и так далее", - отметил диетолог, доктор медицинских наук, профессор Алексей Ковальков.

Врач подчеркнул, что кето-диета, если "сидеть" на ней продолжительное время (больше 1-1,5 мес), часто провоцирует повышение уровня мочевой кислоты в организме, что может довести до развития подагры и появления камней в почках.

Также врач отметил, что многие люди перед праздниками резко ограничивают количество жиров и разного рода вредных продуктов, чтобы похудеть. А уже непосредственно, например, за новогодним столом позволяют себе калорийные салаты и прочее. Такой "отрыв" является сильным ударом по организму - особенно страдают печень и поджелудочная. После кето-диеты вы такого удара от обилия жиров не получаете, отметил Алексей Ковальков.

Материал об этом опубликован на канале доктора в YouTube.

Ранее врач объяснил, как снизить холестерин без лекарств. По мнению специалиста, необходимо первым делом отказаться от быстрых углеводов. Второй важный момент - лечение запущенных болезней, так как "любой хронический воспалительный процесс провоцирует выброс холестерина".