Путин назначил детским омбудсменом Львову-Белову

Сенатор Мария Львова-Белова назначена Уполномоченным по правам ребенка при президенте Российской Федерации.

Соответствующий указ подписал в среду, 27 октября, глава государства. В документе говорится, что омбудсмен назначается на 5 лет.

В Совете Федерации Мария Львова-Белова входила в комитет по социальной политике.

Ранее пост детского уполномоченного занимала Анна Кузнецова, которая стала депутатом Госдумы.

Новый детский омбудсмен заявила, что "прямо сейчас" приступит к обязанностям и встретится со своей новой командой, сообщает ТАС

С.