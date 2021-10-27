Путин назначил сенатора Львову-Белову детским омбудсменом

Напомним, что прежний детский омбудсмен Анна Кузнецова стала вице-спикером Госдумы.

Львова-Белова - сенатор от Пензенской области, член комитета по социальной политике Совфеда. Родилась 25 октября 1984 года в Пензе. Замужем, у нее пять родных и четверо приемных детей. При этом она опекун у 13 недееспособных молодых людей старше 18 лет. Львова-Белова посвятила себя благотворительной деятельности, также в разные годы входила в Общественную палату Пензенской области. В 2017-2019 годах работала в Общественной палате РФ. С февраля 2019 года - сопредседатель регионального штаба ОНФ по Пензенской области. В Совете Федерации представляет Пензенскую область с 2020 года. Львова-Белова - выпускница четвертого потока в "школе губернаторов", своим наставником выбрала первого замглавы кремлевской администрации Сергея Кириенко.

На встрече Владимир Путин отметил очень хороший и большой опыт собеседницы - "и общественной работы, и семейной, конечно, воспитание своих собственных детей". "Площадка омбудсмена по правам ребенка дает возможность применить все свои знания, навыки и весь свой опыт, для того чтобы на этом поприще добиваться серьезных значимых результатов уже для большого количества семей и деток", - подчеркнул он.

Львова-Белова рассказала, что 15 лет защищает права детей. "Если вы позволите и доверите, я, конечно, с огромным удовольствием займусь этой работой", - согласилась она и попросила о встрече через два месяца​​​. "Сейчас я бы хотела погрузиться в работу, а через два месяца уже более предметно обсудить свое видение и задачи на ближайшую перспективу", - пояснила Львова-Белова. Владимир Путин не возражал.