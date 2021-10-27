Развенчан миф о владельцах BMW

Существует множество предрассудков относительно манеры езды владельцев тех или иных марок. Например, на BMW любят поиграть в "шашки" и не знают предназначение поворотников.
Авто Mail.ru спросил водителей, всегда ли они включают поворотники. В опросе приняли участие более 38 тысяч человек. 72% (27 780 человек) из них ответили, что всегда ими пользуются.
При этом включают поворотники во дворах и на пустой дороге меньше людей - положительно ответили на такой вопрос уже лишь 66% (25 750 человек).
Результаты опроса показали, что чаще всего игнорируют использование поворотников владельцы автомобилей следующих марок:
Lada (943 голоса)
Toyota (920 голосов)
Kia (812 голосов)
Hyundai (706 голосов)
Volkswagen (694 голоса)
BMW (569 голосов)
Nissan (562 голоса)
Renault (483 голоса)
Skoda (481 голос).
Напомним, что в статье 12.14 (часть 1) КоАП РФ сказано: "Невыполнение требования Правил дорожного движения подать сигнал перед началом движения, перестроением, поворотом, разворотом или остановкой влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей".