Развенчан миф о владельцах BMW

Существует множество предрассудков относительно манеры езды владельцев тех или иных марок. Например, на BMW любят поиграть в "шашки" и не знают предназначение поворотников.

Авто Mail.ru спросил водителей, всегда ли они включают поворотники. В опросе приняли участие более 38 тысяч человек. 72% (27 780 человек) из них ответили, что всегда ими пользуются.

При этом включают поворотники во дворах и на пустой дороге меньше людей - положительно ответили на такой вопрос уже лишь 66% (25 750 человек).

Результаты опроса показали, что чаще всего игнорируют использование поворотников владельцы автомобилей следующих марок:

Lada (943 голоса)

Toyota (920 голосов)

Kia (812 голосов)

Hyundai (706 голосов)

Volkswagen (694 голоса)

BMW (569 голосов)

Nissan (562 голоса)

Renault (483 голоса)

Skoda (481 голос).

Напомним, что в статье 12.14 (часть 1) КоАП РФ сказано: "Невыполнение требования Правил дорожного движения подать сигнал перед началом движения, перестроением, поворотом, разворотом или остановкой влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей".