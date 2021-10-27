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Рубрика: Происшествия

Мать погибшего в Ставрополье солдата получит компенсацию

Текст: Ирина Манаева (Тверь)
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 246(8597)
Жительница Тверской области получит от Росгвардии компенсацию за гибель сына в армии. По решению Красногорского суда Московской области Нине Захаровой выплатят три миллиона рублей.

Ее сын Иван Муравьев был призван в армию в ноябре 2017 года. В учебке ни на что не жаловался. А попав в воинскую часть в Ставрополье, через месяц покончил с собой. Перед этим парень искал в интернете информацию о военной полиции. Не нашел. В его телефоне осталось неотправленное SMS, которое психолого-психиатрическая экспертиза назвала предсмертной запиской: "В этом виноват отчасти Абасов. Он подействовал на меня морально и психически, запугал".

Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости
Солдат погиб в военной части на Урале, где накануне пропал срочник

Как установило следствие, а затем и суд, сержант Абасов систематически избивал и унижал Ивана. Его признали виновным в превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия, назначив четыре года колонии общего режима. Абасов дважды обжаловал приговор, но безуспешно. Интересы потерпевшей стороны в этом затяжном и нервном процессе бесплатно представляли юристы Благотворительного фонда "Право Матери".

Военный суд вынес частное постановление о том, что совершению преступления способствовала ненадлежащая работа командования батальона и роты. Чтобы наказать тех, кто закрывал глаза на дедовщину, мать погибшего срочника решила подать иск о компенсации морального вреда. На одном из заседаний представитель Росгвардии, правда, заявлял, что потерявшая сына Нина Захарова "не представила доказательств" нанесенного ей морального вреда, и предлагал требовать возмещения непосредственно от Абасова. Но судья встала на сторону матери.

Справка "РГ"

Фонд "Право Матери" безвозмездно защищает интересы россиян в рамках проекта "Борьба с бедностью через механизмы судебной защиты социальных прав и доступа к правосудию для членов семей погибших российских военнослужащих в условиях пандемии и судебной реформы". Проект реализуется с использованием гранта президента РФ. Подробности на сайте фонда: mright.hro.org.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область Тверь

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