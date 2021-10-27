СК озвучил версию взрыва в доме в Красногорске

Взрыв газа в пятиэтажном доме в Красногорске, по предварительным данным, произошел при установке газовой плиты. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК по Московской области.

При установке оборудования проводились сварочные работы. В какой-то момент произошел взрыв, волной была разрушена одна из стен. Никто не пострадал. Сейчас эксперты и криминалисты изучают все обстоятельства происшествия, устанавливается размер ущерба.

ГСУ СК и прокуратура региона начали проверку. По итогам оценки ситуации будет решено, есть ли основания для уголовного дела.