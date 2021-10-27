Строятся девять участков Юго-Восточной хорды из десяти

Скоростная трасса должна связать четыре столичных округа и улучшить транспортное обслуживание более 6 миллионов человек, проживающих в 22 районах, сообщил "РГ" руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Дорожное строительство в Москве не сворачивается даже в самый разгар пандемии, власти столицы не отказались ни от одного амбициозного проекта.

Каждый год столичный cтройкомплекс сдает по 100 километров новых трасс, многие из которых проходят над территориями промзон и железнодорожными путями по эстакадам и путепроводам. Один из главных проектов десятилетия - создание в Москве так называемой системы хордовых магистралей с бессветофорным и скоростным движением.

Строительство хордовой системы скоростных магистралей - ключевой проект развития дорожно-транспортного каркаса столицы. Магистрали соединят периферийные районы города, снизив общую нагрузку на улично-дорожную сеть центральных районов, МКАД и ТТК. Эксперты признали хордовую систему на 20 процентов эффективнее замкнутой кольцевой.

Юго-Восточная хорда - одна из базовых частей этой стратегии. Она свяжет крупные магистрали - шоссе Энтузиастов, ТТК, Рязанский и Волгоградский проспекты, улицы Подольских Курсантов и Липецкую, Симферопольское шоссе и магистраль Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе.

Примечательно, что стартовавшее в октябре строительство будет вестись при постоянном движении поездов по Павелецкому направлению МЖД

В общей сложности, будет построено более 96 километров дорог - это и основной ход, и съезды, и реконструированные прилегающие улицы. Из них значительная часть пройдет по эстакадам и путепроводам, запланировано построить 55 искусственных сооружений. Именно на них обращено особое внимание московских строителей.

Например, недавно началась сборка металлоконструкций пролетных строений двух путепроводов на участке от улицы Полбина до Курьяновского бульвара.

"На этом участке ведутся строительство и реконструкция 10,8 километра уже существующих дорог, строятся две эстакады и подземный пешеходный переход в районе дома № 41 на 1-й Курьяновской улице", - рассказал Рафик Загрутдинов.

Переход здесь так же важен, как и дорога, ведь рядом строится один из стратегических московских транспортно-пересадочных узлов "Курьяново". Скоро к нему появится удобный подъезд на автомобиле.

Еще один важный участок Юго-Восточной хорды - уникальный путепровод тоннельного типа от Павелецкого направления МЖД до МКАД. Путепровод устраивается отдельно под каждое направление движения автотранспорта и разделен на правый и левый тоннели.

Примечательно, что стартовавшее в октябре строительство будет вестись при постоянном движении поездов по Павелецкому направлению МЖД: прервать скоростное сообщение между одним из центральных московских вокзалов и аэропортом Домодедово невозможно.

По словам гендиректора компании-подрядчика, стройплощадка сейчас полностью освобождена. Завершены работы по устройству насыпей стартового и приемного котлованов.

Также из зоны строительства путепровода тоннельного типа вынесены и сети РЖД. Выполняются также работы по устройству шпунтового ограждения котлованов.

В рамках строительства Юго-Восточной хорды не только строятся новые дороги, но и реконструируются уже существующие.

Яркий пример - перестройка Шоссейной улицы на четвертом участке магистрали. Улицу полностью интегрируют в состав хорды, сейчас готовность строительно-монтажных работ составляет около 33 процентов. А готовность благоустройства и озеленения прилегающей территории оценивается в 21 процент.

В рамках строительства Юго-Восточной хорды не только строятся новые дороги, но и реконструируются уже существующие

Помимо этого, на четвертом участке ЮВХ ведутся работы по устройству основного хода будущей трассы и закончена реконструкция улицы Полбина. Всего здесь появится пять съездов и две эстакады, также ожидается монтаж шумозащитных экранов и подпорных стен.

После завершения всех работ на участке, которое намечено на 2022 год, он станет органичной частью хорды и поможет разгрузить традиционно перегруженные участки улично-дорожной сети юго-восточного сектора столицы.

В общей сложности строительство Юго-Восточной хорды разделено на десять участков. И на девяти из них работы уже начались. Оставшийся сегмент от МКАД до трассы Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе находится пока в стадии проектирования. Пока строительные организации четко идут в графике по всем процессам. Ожидается, что ЮВХ будет полностью достроена в четвертом квартале 2023 года.