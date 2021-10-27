В "Лиза Алерт" пояснили сообщение о гибели человека во время поисков Светличной

В пресс-службе добровольческого поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" прокомментировали сообщение о том, что волонтеры не успели спасти человека в Люберцах из-за поисков актрисы Светланы Светличной. "Не успели спасти - это несколько другая формулировка, там совсем по-другому", - цитирует ТАСС собеседницу.

В данном случае речь идет об ограниченном ресурсе добровольцев, которые могут выехать на поиски в Московскую область. При этом не у всех из них есть машины или деньги на бензин. В пресс-службе отметили, что если бы поисками в Люберцах занималось большее число людей, то было бы и больше шансов найти человека.

Собеседница агентства пояснила, что волонтеры хотели обратить внимание служб, чтобы они усиленно искали всех пропавших пенсионеров.

Напомним, актриса Светлана Светличная перестала выходить на связь около недели назад, после чего ее сын забил тревогу, написал заявление в полицию. К поискам подключились не только сотрудники правоохранительных органов, но и волонтеры, расклеившие тысячи листовок и прочесавшие пешком десятки километров Москвы и Подмосковья. Выяснилось, что со Светланой Светличной все хорошо, она участвует в съемках телешоу.