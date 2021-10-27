Вильфанд рассказал, когда могут начаться снегопады в Москве

Ближайшие 7-10 дней будут в Москве относительно теплыми. Перехода на зимний характер погоды синоптики пока не прогнозируют.

Как рассказал агентству ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, обычно устойчивые температуры ниже нуля приходят в столицу не ранее 9-10 ноября, а постоянный снежный покров формируется в конце ноября. "Конечно, эти даты вариабельны. Бывает, когда снежный покров ляжет и 15 ноября, а чаще - это в последние годы встречается - в декабре", - уточнил Вильфанд.

Но пока по всем прогностическим расчетам вплоть до третьего ноября снег в Москве и Подмосковье не ожидается, сообщил метеоролог.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала "Российской газете", что относительно теплая погода в центре европейской территории сохранится до конца октября. Днем температура воздуха будет подниматься до плюс 12 градусов и даже выше. По ночам тоже тепло - плюс 4-9 градусов. И в последние дни октября, по предварительным расчетам, осадков не ожидается.