Стартовал второй этап модернизации Восточного полигона

Первый этап проекта модернизации Восточного полигона планируется завершить в нынешнем году. Но это под вопросом: сказался, безусловно, и нынешний спад в экономике, вызванный пандемией, и недобросовестность некоторых подрядчиков, срывающих сроки ввода ряда объектов. Между тем время не ждет. Пропускная способность Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей к 2024 году должна увеличиться в 1,5 раза - до 180 миллионов тонн в год. Экспортный грузопоток растет, нельзя его сдерживать.

Глава правительства РФ Михаил Мишустин на одном из совещаний заметил, что нужен четкий план, на который смогут ориентироваться не только сами железнодорожники, но и бизнес, регионы - все, кто заинтересован в реализации своих проектов вокруг БАМа и Транссиба. После этого был сформирован поквартальный график достижения целевых показателей инвестиционного проекта модернизации Восточного полигона.

Но кто будет строить? Где взять надежных подрядчиков? Вспомнили, что в советские времена военные железнодорожники построили восточное крыло БАМа от Тынды до Ургала. И решили повторить старый опыт. И весной на восточном участке БАМа высадился первый десант Железнодорожных войск. Им поручили прокладывать вторые пути на 340-километровой линии от Улака до Февральска.

180 миллионов тонн в год должна составить ­пропускная способность БАМа и Транссиба к 2024 году

Старт реконструкции Восточного участка дал сам министр обороны Сергей Шойгу. А замминистра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков заявил, что на БАМе будут задействованы все 10 бригад Железнодорожных войск. Для военных железнодорожников возвели жилой городок с казармами, баней и столовой. Все лето велась подготовка к открытию новых фронтов работ. Для подвоза техники и материалов прокладывали притрассовые автодороги (старые давно поглотила вечная мерзлота). Через три реки и Зейское водохранилище навели паромные переправы.

Поставлена задача - за три года проложить второй путь до Февральска. Выполнить ее будет нелегко, условия сложные - марь, вечная мерзлота, тайга. К тому же сегодня служат в армии всего год. Только успеют ребята набраться опыта, как пора демобилизоваться. Правда, на БАМ привлекают и контрактников. Сил маловато и на других участках. РЖД в середине лета запустили агитацию на различных сайтах и на железнодорожных вокзалах. Вывесили лозунги: "Это работа для настоящих мужчин!", "Приезжай строить легенду!" Но, судя по всему, не сработало. На работу приглашали специалистов самых разных профессий, в том числе крановщиков, экскаваторщиков, разнорабочих. Зарплату обещали "по рынку" - от 50 тысяч рублей. Но такой разве на Север заманишь? "Я работаю в Подмосковье на стройке, получаю 65 тысяч, - писал один из строителей. - Чего ради поеду на Север?".

В советские времена строителям платили "северные" коэффициенты и бамовскую надбавку. Получалось в 7-8 раз больше, чем на "большой земле". К тому же было хорошее снабжение, внимание и почет. В пик строительства БАМа на трассе работала огромная армия строителей - 100 тысяч человек. А что сейчас? А сейчас на призыв откликнулось около тысячи мигрантов, да еще ФСИН пообещал прислать несколько тысяч условно освобожденных на подмогу. И те, и другие так себе, конечно, специалисты.

"Без опытных транспортных строителей очень сложно решать поставленную президентом страны задачу агрессивного развития инфраструктуры, - говорит почетный президент Национального объединения строителей, бывший начальник "ГлавБАМстроя", Герой Социалистического Труда Ефим Басин. - Поэтому, я считаю, сейчас надо собрать в один кулак "осколки" бамовских мехколонн, мостоотрядов, строительно-монтажных поездов. Они сегодня раздроблены и не могут самостоятельно выполнять генподрядные работы. Этим пользуются структуры, часто не имеющие со строительством ничего общего, - берут их на субподряд и обдирают как липку. А порой строители вообще не берутся за работу, видя предложенные сметы и "серые" схемы. Надо объединить тех, кто еще хочет и может работать, оснастить новой техникой и пустить в бой".

Вслед за БАМом будут новые инфраструктурные проекты на востоке страны - работы хоть отбавляй

Но как это сделать? Ефим Басин предлагает создать мощное объединение типа бывшего "ГлавБАМстроя" под эгидой РЖД или Минвостокразвития. Вслед за БАМом будут ведь новые инфраструктурные проекты на востоке страны - работы хоть отбавляй. Помочь могли бы те, кто прошел школу БАМа и знает секреты строительства дорог на вечной мерзлоте. Это знаменитые люди - герои Социалистического Труда Иван Варшавский, Виктор Лакомов, Александр Бондарь, Леонид Казаков, Вячеслав Аксенов и другие. Они обладают высочайшей квалификацией и бесценным опытом, который могли бы передать молодому поколению.

Взять к примеру мостостроителя Василия Мазура, который внедрил на БАМе технологию скоростного строительства мостов. А потом, живя в Якутске, разработал ряд оригинальных конструкций самозакрепляющихся свай и мостов для вечной мерзлоты. Причем его мосты строятся в два раза быстрее, чем типовые, и стоят в несколько раз дешевле. Почему не использовать его разработки, чтобы сэкономить деньги и время?

Кроме того, можно создать, к примеру, на базе Российского университета транспорта (МИИТа) или Российской академии путей сообщения специальную школу, в которой мастер-классы давали бы те, кто до тонкостей знает специфику строительства железных дорог, городов и поселков на вечной мерзлоте, в экстремальных условиях Севера. Это помогло бы в кратчайший срок подготовить кадры для новых строек.

Ефим Басин предлагает использовать и опыт прошлого: силами союзных республик, крупных городов, краев и областей на БАМе были построены 50 городов и поселков. Почему сегодня не пригласить на БАМ строительные организации соседних государств на взаимовыгодных условиях? Не возродить тем самым былую дружбу народов? "Можно привлечь и китайцев, - говорит Ефим Басин. - Когда-то они на БАМе изучали опыт строительства дорог на вечной мерзлоте. А теперь и сами могут кого угодно научить. Китай может использовать излишек рабочей силы и перебросить на наши стройки десятки тысяч рабочих. Причем они приедут со своей техникой и специалистами".

Почетный президент НОСТРОЙ считает, что использовать их намного эффективнее, чем гастарбайтеров из Средней Азии. При этом рассчитываться можно природными ресурсами - углем, нефтью, газом, добываемыми в регионе БАМа. Благодаря такому партнерству с Китаем можно выиграть время. А время, как известно, - деньги.