В Приамурье увеличилось число обращений на горячую линию по COVID-19

Более трех сотен звонков ежедневно поступает от амурчан на "горячую линию" по вопросам коронавируса. Ее запустили в марте 2020 года, и с тех пор было принято почти 52 тысячи обращений.

"Количество звонков увеличивается в соответствии с "волнами" заболеваемости. В этот подъем заболеваемости фиксируется значительное увеличение числа обращений, - отмечает главный врач Амурского областного центра медицинской профилактики, куратор "горячей линии" Наталья Фатьянова.

Чаще всего спрашивают про вакцинацию, получение QR-кодов, сертификаты о вакцинации. Чуть реже интересуются побочными эффектами после прививки или болезни. Немало вопросов и по поводу осложнений, а также об обеспеченности медикаментами.

Две трети всех звонков поступает из Благовещенска, остальные - из других городов и районов региона.