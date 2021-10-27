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27.10.2021 04:08
Рубрика: Происшествия

Возбуждено уголовное дело после падения башенного крана в Хабаровске

Текст: Дина Непомнящая

Следователи Индустриального района Хабаровска возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ (статья 216 УК РФ) после падения башенного крана на строящееся здание поликлиники в границах улиц Павла Морозова и Вахова.

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Напомним, что ЧП произошло вечером 26 октября. На месте погиб один из рабочих. Еще один получил серьезные травмы и сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.

"Следователи и криминалисты следственного управления проводят осмотр места происшествия, назначены экспертизы, допрашиваются свидетели случившегося", - сообщили в пресс-службе краевого СУ СК.

В обстоятельствах случившегося разбирается также прокуратура региона.

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