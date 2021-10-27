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27.10.2021 10:16
Рубрика: Общество

В Нижегородской области за сутки привились почти 28 тысяч человек

Текст: Татьяна Ермошкина (Нижний Новгород)

В Нижегородской области за 26 октября от коронавируса привилось 27 979 человек. Это абсолютный суточный рекорд по вакцинированным за всю пандемию.

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Об этом в своем Instagram сообщил заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов. Он отметил, что из числа вакцинированных первым компонентом привились 16 688 человек, а вторым - 11 282 жителя.

"Спасибо, что боретесь вместе с нами!" - поблагодарил за сознательность граждан Давид Мелик-Гусейнов.

Напомним, что в Нижегородской области с 25 октября по 7 ноября объявлен режим нерабочих дней. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выразил надежду, что за эти "длинные выходные" успеют привиться все, кто этого еще не сделал. Для особой мотивации губернатор принял решение после 7 ноября открыть доступ в организации общепита и торговли по QR-кодам - только для вакцинированных нижегородцев и тех, кто перенес коронавирус за последние полгода.

"ПЦР приниматься не будут", - уточнил он. И, как показывает наблюдения, такая мера работает. Каждый день на пунктах вакцинации выстраиваются очереди желающих привиться от COVID-19.

Сейчас на сайте министерства здравоохранения Нижегородской области отмечается, что на 27 октября в регион поступило более 1,6 млн доз вакцины от коронавируса. На сегодняшний день привито 1,162 млн человек.

По данным минздрава, 16 процентов коечного фонда для пациентов с коронавирусом свободно. Амбулаторное лечение проходят более 16 тысяч человек.

На 26 октября в Нижегородской области выявлено более 187,2 тысячи случаев заражения ковидом. За прошедшие сутки умерли 39 человек, число смертей перешагнуло отметку 7,5 тысячи человек.

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