За два дня произошло 3 взрыва газа в домах, а всего с начала осени - почти 20

Экстренные службы страны фиксируют резкий рост аварий, связанных с бытовым газом. Всего за два дня в разных регионах в многоквартирных домах произошли три взрыва. Они вызвали пожары, обрушения и, что самое страшное, гибель людей.

Сначала печальная новость пришла из Татарстана. В Набережных Челнах взрыв газовоздушной смеси прогремел в пятиэтажке. Из-под завалов спасатели извлекли четверых пострадавших. К сожалению, позже одна пострадавшая женщина скончалась в больнице. На следующий день в Балтийске Калининградской области взрыв газа в многоквартирном доме привел к пожару. К счастью, обошлось без жертв. В тот же день еще один взрыв бытового газа произошел в подмосковном городе Видное. Пожарно-спасательными подразделениями спасено 13 человек.

"Пожары, возникающие от газовых приборов, как правило, сопровождаются хлопком газовоздушной смеси, поэтому считаются наиболее опасными. Только с сентября текущего года произошло почти два десятка происшествий, связанных с эксплуатацией газового оборудования", - сообщили вчера в пресс-службе МЧС России.

Печальные цифры аварий с газом, увы, приходится фиксировать из года в год. По статистике в холода почти на треть вырастает число пожаров. При этом 60 процентов всех возгораний происходят в жилых домах. Количество погибших на них возрастает на 20 процентов. Немалая часть всех этих бытовых происшествий происходит именно по причине неисправности газового оборудования. Кто-то пытается газом согреться, при этом полностью игнорируя меры безопасности. Кого-то подводит алкоголь, и не зажженные газовые конфорки забывают выключать. А бывает, что в квартирах начинают проводить ремонтные работы, используя газовое неисправное оборудование.

Универсального решения проблемы пока не придумано. В МЧС лишь в очередной раз призывают соблюдать меры безопасности. При этом ветераны-газовщики обращают внимание, что в советское время подобных происшествий было меньше, хотя старики также, бывало, забывали выключать конфорки. Да и алкоголиков хватало. Но дело в том, что взорвать газ внутри помещения не так-то просто. Для того чтобы произошел взрыв, концентрация газа должна повыситься в разы. Если будет даже небольшой сквозняк, то открытая газовая горелка будет просто расходовать газ, впустую накручивая счетчик, но взрыва не произойдет. Раньше в советских домах все рамы были деревянными, причем с форточками. Сквозняки гуляли тут и там. Сейчас же повсеместно устанавливаются герметичные стеклопакеты, которые позволяют экономить тепло, но при этом лишены "превосходства" старых рам.

Зимой число погибших в бытовых ЧС возрастает на 20 процентов. Частая причина - взрывы газа

Отказаться же от современных технологий и тем более газа сейчас нереально. Газ дешев. Например, электрическое отопление частного дома площадью в 100-200 квадратных метров обходится в 20, а то в 30 тысяч рублей в месяц, котлы на солярке требуют до 50 тысяч рублей. А за газ плата не превышает 10 тысяч рублей даже зимой.

Поэтому решать проблему с газовыми авариями в современных условиях надо, исходя из реалий. МЧС уже начало операцию "Отопление". В ее рамках пройдут дополнительные профилактические мероприятия в жилом секторе, на объектах энергетики, образования, здравоохранения, социальной и коммунальной сфер. Отдельное внимание в МЧС обещали уделить многодетным, неблагополучным семьям и пожилым людям. "За три года, в домах людей, нуждающихся в поддержке, установлено свыше 500 тысяч автономных дымовых извещателей. Срабатывание данных систем способствовало спасению свыше 2 тысяч человек, в том числе 1049 детей", - рассказали в МЧС.

Как ценят газ в разных странах мира

В разных странах мира сильно отличаются не только цены на газ для населения, но и отношение к нему потребителей, а также методы и принципы его использования в быту. В России в большинстве случаев газ в доме - обычная вещь. Мы, бывает, выражаем недовольство темпами газификации регионов, но надо признать: сегодняшний ее уровень в нашей стране - более 71% - один из самых высоких в мире.

Газ в Европе и Азии - это, в первую очередь, сырье для генерации электричества. Во вторую очередь, он используется для выработки тепла. И только после газ - это источник огня для приготовления пищи.

Для Германии, Нидерландов, Великобритании или США газ в доме - не диковинка, но цена за него выше, чем в России, минимум в 5 раз, поэтому используют его значительно экономней. Причем, в европейских странах в центре старых городов часто нет разводки труб по домам, и газ приходится покупать в баллонах, что, естественно, делает его еще дороже. Именно поэтому в Европе и США пользуются популярностью комбинированные плиты для приготовления пищи, где есть газовые и электрические горелки.

В странах Южной Европы - газ в доме все более приобретает черты элемента роскоши.

Подготовил Сергей Тихонов