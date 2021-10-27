Семь причин приехать в Омск и пять подарков на память

Всего каких-то три с небольшим часа на самолете из Москвы, и вы уже в Омске. Город-миллионер, второй по численности населения в Сибири. Омск крупный транспортный узел. С юга на север - судоходный Иртыш. А с запада на восток проходит Транссибирская магистраль.

Если судьба вас занесла в этот город на пару дней, есть несколько мест, где обязательно стоит побывать.

Омский драмтеатр

Находится он практически в самом центре города. Я была на спектакле по Аркадию Аверченко "Альбом" (семь способов соблазнения). Смешные истории из жизни мужчин и женщин.

Актеры очень убедительно играют. Театр очень популярен в городе. Билеты нужно покупать заранее. На ближайшие даты все распродано. Удивило, что никакой антиковидной рассадки в зале нет. Сообщается, что QR-коды введут для прохода в драмтеатр с 30 октября. На входе измеряют температуру и просят одеть защитную маску.

Крепость

Сама цитадель не сохранилась, остались только ворота. Когда я проходила через Тарские - загадала желание, как мне посоветовала коллега. А вдруг сбудется! Кстати, считается, что Иртышские - единственный сохранившийся подлинник ворот.

Территория крепости большая, здесь можно неспешно прогуляться. Пройти, например, через Тобольские ворота. Здесь Федор Достоевский тоже выходил к Иртышу, где ему приходилось целыми днями работать. Писатель провел в Омске четыре года как каторжник.

В крепости расположен Музейный комплекс воинской славы. В пяти залах выставлены документы, оружие, амуниция.

А потом можно выйти к стрелке, где встречаются Иртыш и Омь. Здесь отличное место для фотосессии.

Омский Питер

За Омскими воротами находится любопытное местечко, которое называют Омским Питером. Напротив друг друга по обеим сторонам улицы Карла Либкнехта стоят мрачные здания страхового общества "Саламандра", Тверской мануфактуры и "Треугольника". Они очень напоминают застройку Северной столицы.

Здесь же неподалеку как бы в продолжение питерской темы расположен музей "Эрмитаж-Сибирь". Там постоянно выставляются экспонаты из знаменитого музея России. Например, сейчас в филиале Эрмитажа можно посмотреть на конные статуи работы Клодта.

Улица Чокана Валиханова

Эту пешеходную улицу еще называют омским Арбатом. Я на нее попала, прогуливаясь по набережной Иртыша. Увидела необычный объект, напоминающий стеклянный куб, решила свернуть налево.

Улица не очень протяженная, но любопытно оформлена. То тут - то там, по всей прогулочной части, оригинальные арт-объекты - беседки-кристаллы, внутри которых сенсорные экраны. Предполагается, что информационные табло могут сориентировать туриста по выбранному маршруту. Нам не повезло - не удалось им воспользоваться, каждый раз экран зависал. Зато под беседкой можно ненадолго спрятаться от дождя.

На этой улице в здании из красного кирпича - консульство Казахстана. Чуть дальше, на противоположной стороне - похожий на теремок дом-музей сибирского художника Кондратия Белова. Посмотреть его картины можно купив билет за 65 рублей (для взрослых), для детей - дешевле.

Музей имени Врубеля

Омский музей изобразительных искусств имени Врубеля - просторный, красивый, с большими залами. Здесь столько шедевров! Не хуже столичных.

Я, например, наткнулась на Куинджи "Лунная ночь на Днепре". Это же полотно несколько месяцев назад видела в Русском музее в Питере. "Лунная ночь на Днепре" выставлена и в Третьяковке. Оказывается, в Омске - еще одна авторская копия.

Любинский проспект

Официально это улица Ленина. Но для местных это Любинский. Здесь много металлических скульптур.

Я едва не споткнулась, зазевавшись, об Степаныча. Это сантехник, который выглядывает из канализационного люка прямо посреди тротуара. Вам также обязательно покажут, где сидит Любочка. Это такой мифологический персонаж. Ее я встретила на скамеечке - грустную бронзовую девушку с томиком Пушкина в руке.

По легенде, якобы была у губернатора Гасфорда то ли молодая жена, то ли дочь. Она любила гулять по березовой роще, кормила птичек, читала книжки. Но бедняжка рано умерла от чахотки. И безутешный Гасфорд распорядился насыпать дорожки в роще, где она гуляла. Так и появился проспект Любинский. Любимое место омичей и гостей города.

Во время прогулки по Любинскому стоит заглянуть в Камергерский переулок - не пожалеете. Там на стенах старые фото Омска. А запах кофе приведет в модное молодежное местечко. Во всех кофейнях этой сети на самом видном месте висит инструкция оказания помощи поперхнувшемуся - прием Геймлиха.

Скажете, что сомнительная реклама заведению? Но мне рассказывали, что нескольких людей инструкция действительно спасла, когда они подавились печенькой.

Сотрудники кафе не смогли сказать, с чем связано появление этих плакатов. Слышала такую версию, что случайно заглянувший за кофе врач успел оказать первую помощь поперхнувшемуся бедолаге, используя прием Геймлиха. Так, владельцы заведения и решили везде повесить этот наглядный плакат, чтобы и непрофессионал смог при случае вовремя помочь.

Дом Колчака

И, наконец седьмой адрес: Дом Колчака. На самом деле это Центр изучения истории Гражданской войны. Еще он известен как особняк купца Батюшкина. (хотя купцом он никогда и не был, а работал учителем).

Это не музей! Но сюда можно попасть с индивидуальной экскурсией. Нужно только позвонить заранее и договориться. Цена за полтора часа - 450 рублей с человека + 120 рублей за фотосъемку. Побывать здесь стоит хотя бы для того, чтобы понять, почему Омск называют третьей столицей.

Что привезти из Омска

Вязаную шапку - этот оригинальный подарок можно купить на Любинской улице.

Кто хочет из Сибири привезти что-то экзотическое можно заглянуть в магазин, где продают мясо кабана, медведя, оленя. Можно купить сырокопченую колбасу в подарочной упаковке или банку тушенки из оленины. Кстати, в аэропорту это тоже продается.

Омичи очень хвалят свою сгущенку. В обычном магазине ее можно купить примерно за 70 рублей за банку. В аэропорту такая же банка стоит 230 рублей.

Можно купить баночку плавленого сладкого сыра "Омичка". Вкусный нежный десерт на натуральных сливках. Продается в обычных продовольственных магазинах.

И пятый подарок из Омска - кедровые орешки. Я их купила на Казачьем рынке. Один килограмм нечищеных орешков стоит от 500 до 800 рублей за кило.

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