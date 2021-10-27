В Омском аграрном университете открыли белорусский учебный комплекс

В Омском аграрном университете начались занятия в фирменной аудитории Минского тракторного завода. Главная цель проекта - прогрессивная современная подготовка будущих инженеров, специалистов АПК, дилерских центров МТЗ, в которых отрасль испытывает острый дефицит. В новый класс отправилась корреспондент "СОЮЗа".

С необычной методикой специалисты ОмГАУ познакомились у соседей. Ровно год назад коллеги из Новосибирского агроуниверситета пригласили их на открытие фирменной аудитории. И омичи были настолько впечатлены, что решили не откладывая последовать положительному примеру. Представителей Минского тракторного завода долго уговаривать не пришлось. Продукция МТЗ на омских полях котируется. Стороны ударили по рукам. И уже к началу учебного года вуз обрел новый класс, оснащенный по последнему слову белорусской техники.

Проект осуществлен в тандеме - завод, дилеры и вуз. Бюджет составил порядка 12 миллионов рублей. Руководство вуза рассчитывает, что ноу-хау повысит качество подготовки кадров.

- Мы активно занимаемся сближением производства с наукой. Техника постоянно совершенствуется. Нам важно держать руку на пульсе, готовить специалистов, способных без раскачки приступить к делу сразу после окончания вуза или переподготовки. Новая аудитория МТС - реальный способ решить такую задачу, - считает ректор ОмГАУ Оксана Шумакова. - Оснащение позволяет работать онлайн как со специалистами Минского тракторного завода, так и ведущими учеными-инженерами.

Студенты уже облюбовали новое образовательное пространство. Второкурсникам интересно все покрутить и потрогать, ребятам постарше - дополнить практическими навыками курсовые и дипломные проекты.

Мы идем по коридору - фотогалерее новейшей сельхозтехники. Направо классы, преподавательская, налево - методкабинет. Прямо по курсу - просторная двухъярусная аудитория, оборудованная учебными стендами. Есть здесь и мастерская, и склад запчастей. Вот электронная автомойка, отсек шиномонтажных работ. Вот программное оборудование и диагностические приборы. На почетном месте в центре зала - трактор в разрезе, возле которого толпятся будущие инженеры.

- Все как на ладони, видно каждую заклепку. Очень интересно, когда уже реально поработал на тракторе, - признается "Союзу" четверокурсник Эмануил Файфер. - Я только что вернулся из Азовского района. Проходил там практику, участвовал в уборке урожая. Специалисты по эксплуатации тракторов и комбайнов сейчас нарасхват. У меня тоже есть интересные предложения от работодателей.

В арсенале фирменной аудитории МТЗ имеется новенький трактор. Правда, сегодня он занят делом: завершает подготовку почвы к зиме на опытных полях ОмГАУ, но скоро вновь вернется в вузовский ангар.

Дилеры весьма заинтересованы, чтобы студенты изучали именно белорусскую технику. Новая методика рассчитана на подготовку инженеров, способных самостоятельно принимать программные решения. Вузу это тоже интересно.

- Студент, посвятивший таким машинам годы учебы, будет к ним неравнодушен всегда, - считает и. о. декана факультета технического сервиса в АПК Сергей Прокопов. - Как говорится, посеешь привычку - пожнешь характер. А наличие фирменного класса - еще один способ привить ребятам вкус к инженерной работе. У них просто загораются глаза, когда они приходят сюда. По логике такие аудитории должны быть в каждом аграрном вузе.

Сейчас второкурсники знакомятся с новыми возможностями класса. В следующем году им уже предстоит перейти к расчету двигателя трактора, диагностике и техническому обслуживанию машин.

Продолжается работа по техническому наполнению учебного класса. Так, для лабораторных работ очень нужны дилерские сканеры

- Научим ребят проверять стартеры и генераторы, топливную систему и форсунки. Экспертизу детали сразу по нескольким параметрам поможет сделать новый испытательный стенд, - дополняет Сергей Прокопов. - Курсовые и дипломные проекты посвятим совершенствованию узлов и деталей, алгоритмов тех­обслуживания, подогреву системы смазки. Все это реально полезно для АПК Сибири.

Специалисты рассчитывают, что проект МТЗ будет развиваться.

- Мы уже ведем переговоры с представителями белорусской стороны о новом наполнении аудитории. В частности, для лабораторных работ очень нужны дилерские сканеры. Пока студентам приходится изучать их особенности на выездных занятиях в дилерских центрах, - поясняет "Союзу" заведующий кафедрой агроинженерии Владимир Мяло. - Есть потребность в повышении квалификации аспирантов и магистрантов. В идеале - на Минском тракторном заводе, где молодые ученые могли бы вживую увидеть производство, разобраться в принципиальных особенностях новой белорусской техники.

К слову

Классы МТЗ в Омске и Новосибирске - не единичные примеры сотрудничества России и Беларуси в сфере высшего образования. "Экспансию" в отечественные аграрные вузы соседи начали еще три года назад. Сегодня технически оснащенные учебные комплексы действуют в Красноярске, Казани, Тюмени, Чувашии, Иркутске и других городах. Аудитория каждого может ежегодно достигать 1300 человек.

Между тем

Минский тракторный завод безвозмездно передал современный компактный трактор в распоряжение Петропавловского детского дома. Учреждение, где воспитываются 90 сельских ребятишек, имеет обширный земельный участок, где взрослые и подростки выращивают для собственных нужд овощи и фрукты. Удобная в управлении и надежная техника им очень пригодится.