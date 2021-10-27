В Приангарье ужесточили меры по борьбе с COVID-19

С 30 октября в Иркутской области изменятся правила посещения торгово-развлекательных центров, сообщила сегодня пресс-служба правительства региона.

Начиная с ближайшей субботы, для входа в ТРЦ граждане должны предъявить паспорт (или его копию) и сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции, подтверждаемый QR-кодом, или документ о перенесенном заболевании.

"Прошу понять, это сделано для сохранения здоровья вас и ваших близких. Эти меры помогут приостановить распространение коронавируса", - цитирует пресс-служба обращение главы региона Игоря Кобзева к жителям Приангарья.

Губернатор добавил, что в ближайшее время в области усилят контроль соблюдения противоэпидемических мер на транспорте, в учреждениях культуры и торговли.