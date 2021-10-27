Указ губернатора Иркутской области от 27 октября 2021 года № 291-уг "О реализации Указа Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 года № 595 и о внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года № 279-уг"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Указом Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 года № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г.", руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, постановляю:

1. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 года № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г." на территории Иркутской области устанавливаются с 30 октября по 7 ноября 2021 года включительно нерабочие дни с сохранением за работником заработной платы (далее - нерабочие дни).

2. Органам публичной власти, иным органам и организациям на территории Иркутской области определить численность служащих и работников, обеспечивающих в нерабочие дни функционирование этих органов и организаций.

3. Определить режим работы организаций культуры, находящихся на территории Иркутской области, в нерабочие дни без изменений, с учетом требований, установленных указом Губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года № 279-уг "О режиме функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций".

4. Определить, что организации здравоохранения, находящиеся на территории Иркутской области, в нерабочие дни работают в режиме:

1) для поликлиник и иных структурных подразделений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях:

30 октября, 1 - 3, 5 - 6 ноября - с 08.00 до 20.00 (включая прививочные кабинеты и амбулаторные ковидные центры);

31 октября, 4, 7 ноября:

дежурный персонал - по графику работы в выходные и праздничные дни;

прививочные кабинеты, амбулаторные ковидные центры - с 09.00 до 20.00.

2) для стационаров и иных структурных подразделений, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, - в круглосуточном режиме согласно графику;

3) отделения (кабинеты) неотложной медицинской помощи - в ежедневном режиме с 8.00 до 20.00.

5. Внести указ Губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года № 279-уг "О режиме функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" (далее - указ) следующие изменения:

1) Правила поведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (Порядок передвижения на территории Иркутской области лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки), установленные указом, дополнить пунктом 11 следующего содержания:

"11. Лица, находящиеся на территории Иркутской области (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет), при посещении торгово-развлекательных центров (комплексов), объектов розничной торговли непродовольственными товарами с площадью торгового зала, доступной для посетителей, свыше 1000 кв м (за исключением объектов розничной торговли при наличии отдельного наружного (уличного) входа), обязаны иметь при себе копию паспорта, а также один из следующих документов:

1) сертификат о вакцинации против COVID-19, подтверждаемый QR-кодом, полученный с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) (далее - QR-код);

2) сертификат о перенесенном заболевании COVID-19, подтверждаемый QR-кодом, при условии, что с даты выздоровления гражданина прошло не более 6 месяцев;

3) документ, выданный медицинской организацией, подтверждающий, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию COVID-19 и с даты его выздоровления прошло не более 6 месяцев;

4) документ, выданный медицинской организацией, подтверждающий прохождение гражданином вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19.";

2) в Перечне организаций и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых приостановлена (ограничена) в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), установленном указом:

подпункт 10 пункта 2 изложить в следующей редакции:

"10) предоставляющих услуги в области искусства и организации развлечений, отдыха и развлечений, иных аналогичных услуг (код ОКВЭД 2: 90, 90.01,90.04, 93);";

пункт 3 дополнить подпунктом 12 следующего содержания:

"12) предоставляющих услуги детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных аналогичных услуг (код ОКВЭД 2: 90.04, 93).";

в подпункте 3 пункта 6 слова "(за исключением лиц в возрасте не старше 18 лет)" заменить словами "(за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет)";

в подпункте 4 пункта 7 слова "(за исключением лиц в возрасте не старше 18 лет)" заменить словами "(за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет)";

пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8. Деятельность хозяйствующих субъектов, указанных в подпункте 4 пункта 2 настоящего Перечня, допускается при условии наличия у покупателей (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет) сертификата о вакцинации против COVID-19, подтверждаемого QR-кодом, полученного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) (далее - QR-код), или сертификата о перенесенном заболевании COVID-19, подтверждаемого QR-кодом, при условии, что с даты выздоровления гражданина прошло не более 6 месяцев, или документа, выданного медицинской организацией, подтверждающего, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию COVID-19 и с даты его выздоровления прошло не более 6 месяцев, или документа, выданного медицинской организацией, подтверждающего прохождение гражданином вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19.";

абзац второй пункта 12 изложить в следующей редакции:

"Допускается проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, чемпионатов и первенств, Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Иркутской области, чемпионатов и первенств муниципальных образований Иркутской области, Календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий

муниципальных образований Иркутской области, при условии отсутствия зрителей, с соблюдением всех профилактических и противоэпидемических мероприятий, предусмотренных санитарным законодательством.";

3) приложение 1 к Перечню реализуемых на территории Иркутской области санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий, сил и средств, привлекаемых к проведению мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации, иных органов и должностных лиц, ответственных за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации, определенному указом, дополнить строкой 82 следующего содержания:

" 82. ОГБУЗ "Казачинско-Ленская районная больница".

6. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением подпункта 1, абзацев второго - пятого, восьмого, девятого подпункта 2 пункта 5 настоящего указа.

Подпункт 1, абзацы второй - пятый, восьмой, девятый подпункта 2 пункта 5 настоящего указа вступают в силу с 30 октября 2021 года.

7. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете "Областная", сетевом издании "Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области" (ogirk.ru), а также на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

И.И.Кобзев







