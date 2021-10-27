На Эльбрусе на высоте 3500 метров сыграли симфонию Штрауса

В рамках большого гастрольного тура по Северному Кавказу Симфонический оркестр Ленинградской области под управлением маэстро Михаила Голикова сыграл на Эльбрусе - на высоте 3500 метров.

В горы поднялся брасс-ансамбль - группа духовых инструментов. На станции "Мир" звучали туба, трубы, тромбоны, валторны и литавры.

- Усеченный состав был выбран из-за погодных условий, - объясняет соорганизатор акции композитор и пианист Мурат Кабардоков. - Готовить целый оркестр долго, а на такой высоте и при минусовой температуре еще и небезопасно для инструментов: если духовые еще выдержат, то струнным придется плохо. По этой же причине мы решили не подниматься выше.

Конечно, выступление далось нелегко. На данной высоте уже ощущается изменение давления и плотности воздуха.

- Даже просто дышать было трудно, у меня закружилась голова, - рассказал трубач Василий Алещенко. - Ветер пытался сдуть ноты, что тоже осложняло выступление. И самое главное: когда мы играли, температура опустилась до минус четырех градусов. При такой температуре клапаны инструментов должны были встать намертво, но, несмотря на все трудности, мы смогли успешно выступить.

Ансамбль сыграл гимны Кабардино-Балкарии и Ленинградской области, а также фрагмент симфонической поэмы Рихарда Штрауса "Так говорил Заратустра". Она была написана немецким композитором в 1896 году под впечатлением от произведения Фридриха Ницше.

- Эльбрусу подходит эта композиция, - уверен тромбонист Александр Иванченко. - Кавказский хребет - это эстетика монументальности и холодной мощи. Я люблю горы и комфортно себя чувствую в их суровых условиях. Но из-за температурных перепадов было тяжело, в инструменты подается теплый воздух, а поскольку длина и конструктивные особенности у них разные, сыграть идеально стройно в ансамбле в таких условиях почти невозможно.