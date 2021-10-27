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Рубрика: Экономика

Стало известно, как будут работать QR-коды на курорте Эльбрус

Текст: Роман Кияшко (Кабардино-Балкария)
Фото: Управление по связям с общественностью АО "Курорты Северного Кавказа" Фото: Управление по связям с общественностью АО "Курорты Северного Кавказа"
Фото: Управление по связям с общественностью АО "Курорты Северного Кавказа"

Чтобы попасть на канатную дорогу курорта Эльбрус туристам нужно будет предъявить персональный QR-код или оригиналы справок. Об этом в среду сообщили в госкорпорации "Курорты Северного Кавказа".

Фото: Юлия Крымова
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Решение ввести дополнительные ограничения для тех, кто хочет посетить высочайшую вершину Европы, ранее приняло руководство Кабардино-Балкарии. Соответствующий указ подписал глава республики Казбек Коков. Однако в документе не обговаривались нюансы нововведений.

В госкорпорации "Курорты Северного Кавказа" (КСК) пояснили, тем, кто желает приехать на курорт, следует иметь при себе QR-код, отрицательный ПЦР-тест или справку о недавно перенесенном коронавирусе. Причем принимаются только оригиналы, а не ксерокопии.

"Предъявлять необходимо именно подлинники справок и документов, удостоверяющих личность. QR-код можно распечатать или показать в электронном виде. Эти требования распространяются на гостей от 18 лет", - уточнили в КСК.

Пока горнолыжный сезон не начался, документы следует показывать на кассе во время покупки экскурсионных билетов. А позже, когда склоны Эльбруса покроются снегом, и будет дан старт сезону катания, проверку организуют в предкассовой зоне для экономии времени на обслуживание. Подтвердив право на поездку, гости получат специальные браслеты, которые достаточно предъявить при покупке или активации ски-пасса.

Купить билет и попасть на канатную дорогу можно только в средствах индивидуальной защиты. Причем разрешены как медицинские маски, так и балаклавы, в которых обычно катаются горнолыжники. В кабинку канатки рекомендуют садиться не более четырем пассажирам, чтобы сохранить социальное дистанцирование. А тем, кто не будет соблюдать правила курорта, могут заблокировать ски-пасс.

- Сейчас прорабатываем возможность внедрить на курортах мобильные лаборатории по сдаче экспресс-теста на коронавирус, которые помогут тем из гостей, кто не успел сделать ПЦР-тест и пока не имеет QR-кода. На основании отрицательных результатов экспресс-теста также можно будет приобрести ски-пасс. Эту меру предполагаем ввести со стартом сезона, - заявил генеральный директор АО "КСК" Хасан Тимижев.

Не обойдется и без обязательной дезинфекции - на перронах канатной дороги установлены санитайзеры, а помещения общего пользования - кабинки, сервис-центр и прокат регулярно дезинфицируются.

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