Главный санитарный врач Псковской области попросил туристов не приезжать

Руководитель Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук обратился к туристам, которые собираются посетитель регион во время нерабочих дней. Он попросил путешественников перенести поездку, сообщает пресс-служба правительства Псковской области.

Главный санитарный врач региона отметил, что на территории с 30 октября вводятся жесткие ограничительные меры и намекнул, что у туристов не будет возможности реализовать свои планы.

К слову, в нерабочую неделю гостиницы в Псковской области должны быть заполнены максимум наполовину. Также в регионе, чтобы не вводить в искушение туристов и местных жителей, закрываются на неделю все учреждения культуры.

Точно также Нестерук посоветовал псковичам не выезжать в другие регионы. Руководитель псковского Роспотребнадзора объяснил свою позицию тем, что у коронавируса в туризме есть два пути, в первом случае путешественники привозят инфекцию с собой, во втором, жители региона заражаются в другом субъекте и возвращаясь домой становятся переносчиками опасной болезни.

На вопрос, что же делать в нерабочую неделю, Нестерук посоветовал проводить время с семьей.