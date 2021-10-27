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27.10.2021 15:05
Рубрика: Общество

В псковском поселке Идрица появится монумент "Зарождение Знамени Победы"

Текст: Людмила Гализова (Псковская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 246(8597)
В Идрице Себежского района Псковской области появится монумент "Зарождение Знамени Победы". Мемориал устанавливается у федеральной трассы М-9 "Балтия", на въезде в поселок.

Местные жители давно мечтали об этом. Они называют свой поселок родиной Знамени Победы. И имеют на это полное право. На штурмовом знамени, которое водрузили над Рейхстагом, было написано: "150 стр. ордена Кутузова II ст. идрицк. див. 79 С. К. 3 У. А. 1 Б. Ф.". Это значит: 150-я стрелковая ордена Кутузова II степени идрицкая дивизия 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта.

Фото: Анжелика Гурская/РГ
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Как рассказали в администрации Псковской области, памятник будет представлять художественную композицию, напоминающую полотнище знамени. Автор проекта - скульптор-монументалист Денис Стретович.

Сейчас смонтирована большая часть конструкции, проведен комплекс работ по благоустройству, вымощены плиткой прогулочные дорожки, установлены информационные стенды, скамейки и урны, обустроена автостоянка, проводится монтаж систем видеонаблюдения. В ближайшее время будет организована динамичная подсветка мемориала. Гендиректор подрядной организации Валерий Башлыков утверждает, что работы находятся на завершающей стадии.

Отметим, что строительство мемориала ведется на народные деньги. При поддержке благотворительного фонда развития Псковской области "Святой равноапостольной княгини Ольги" была реализована краудфандинговая кампания. Жители региона могли добровольно внести посильный вклад в создание памятного знака Знамени Победы в Идрице.

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