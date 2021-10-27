Жители Петербурга нарисовали зебру, не дождавшись помощи властей

Зебра и дорожный знак на Новгородском проспекте в поселке Шушары появились сразу после открытия нового детсада. Это сделали активисты, обеспокоенные безопасностью детей и родителей.

Несмотря на то что переход никем из властей или ГИБДД не узаконен, он вполне действующий: водители притормаживают перед привычными белыми полосками, вежливо пропускают пешеходов. Пока это первый и единственный дорожный объект, вынужденно созданный обычными жителями Петербурга. Но и не последний, как утверждают организаторы. По словам Михаила Шарикова, одного из общественников-активистов, если власти и в дальнейшем ничего не предпримут для разрешения ситуации, таких "самоделов" станет больше.

- Проблема дорожной безопасности в Шушарах имеет давнюю историю, - говорит он. - Мы начали говорить на эту тему еще в 2016 году. На проезжей части нет не только пешеходных переходов, но и ни одного фонаря. Все освещение в темное время суток - это свет из окон ближайших домов. Между тем движение на дорогах становится активнее, число жителей растет, строятся социальные объекты. Не первый год нам обещают расширить Пушкинскую улицу - это единственный въезд-выезд в центральную усадьбу.

Конечно, на такое самоуправство в вопросах дорожной безопасности местные жители решились не от хорошей жизни. Перед этим были многолетние обращения к местным властям всех уровней и в инспекцию дорожного движения. Впрочем, надо отметить, что и власти были бы рады помочь жителям, но не могут. Как оказалось, проблемные участки от улиц Первомайской до Школьной находятся на балансе компании-застройщика. Таким образом, все бюджетное финансирование, направленное на благоустройство и обеспечение безопасности здешних дорог, будет расценено как нецелевое расходование.

Сам же застройщик, несмотря на собственные проектные обещания, похоже, не собирается вкладывать туда деньги.

- Когда еще в 2016 году я общался с представителями "Дальпитерстроя" по поводу обустройства освещения, то они согласились с нашими доводами, но до сих пор ничего не изменилось, - говорит Михаил. - Застройщику невыгодно вкладываться в благоустройство. А передавать дороги городу он не хочет - в перспективе здесь будет проложенная трамвайная линия "Станция метро "Купчино" - поселок Шушары - Славянка". Это значит, что муниципалитет будет вынужден выкупить у компании принадлежащие им участки земли.

Впрочем, на некоторых перекрестках в Шушарах светофоры и зебры все же есть. Они появились после серии судебных разбирательств между муниципалитетом и компанией-застройщиком о передаче имущества в городскую собственность. Кстати, на судах выяснилась вторая причина, по которой застройщик не передает проблемные объекты городу. Ведь ему по большому счету тоже невыгодно держать на балансе такое хлопотное хозяйство.

Пешеходный переход сделали местные активисты, обеспокоенные безопасностью детей и родителей

Как утверждают местные активисты, у застройщика нет проектной документации на дороги как строительные объекты. Получить по этому поводу комментариев от самих представителей компании не удалось.

Между тем поселок и прилегающие территории продолжают активно застраиваться, прирастать не только жилыми домами, но и объектами социальной инфраструктуры. В октябре началось строительство новой школы на 1925 мест. Она, кстати, территориально располагается вблизи того же перекрестка, на котором работает нарисованный пешеходный переход. Поэтому, даже если "самодел" не узаконят, он будет активно использоваться и обеспечивать безопасность жителей.

Активисты сами установили и дорожный знак "Пешеходный переход". Фото: ВК "Шумные Шушары"

Компетентно

Этот случай - не единичный. Довольно часто граждане, когда власти не реагируют на их пожелания, начинают сами чинить дороги, устанавливать знаки, рисовать пешеходные переходы. Но это чистой воды самоуправство, за которое предусмотрена ответственность.

Для того чтобы установить знаки, нарисовать пешеходный переход, необходимо внести изменения в схему организации дорожного движения. И это должен сделать владелец дороги. Именно к нему необходимо обращаться гражданам. Неплохо при этом заручиться поддержкой Госавтоинспекции, которая также может сказать свое слово в обеспечении безопасности на том или ином участке дороги. Например, порекомендовать изменить схему, а то и выписать предписание для устранения недостатков дороги. При этом местная власть должна навести порядок независимо от того, заложены у нее средства на такую реконструкцию в этом году или нет. На эту тему есть множество решений Верховного суда, который буквально обязывал владельцев дорог по требованию граждан приводить их в порядок. Это их прямая обязанность.

Но в данном конкретном случае ситуация непростая. Если у застройщика нет документации на дорогу, то, по сути, и дороги самой нет. То есть тут граждане могут творить все что угодно.

Примечательно, что не столь давно из градостроительного кодекса убрали требование о необходимости при капитальном строительстве готовить комплексные схемы организации дорожного движения. Сделано это для экономии денег и времени при проектировании строительства. Эта ситуация в Шушарах - яркий пример того, как такая экономия сказывается на дорожной безопасности. Дорога вроде есть, но юридически ее нет. Соответственно, нет и требований к ней, да и владельца у нее нет. Есть владелец территории, по которой она проходит. И вот тут сначала необходимо эту дорогу запроектировать, создать комплексную схему организации дорожного движения, потом ее построить. Но раз изначально этого сделано не было, то и сейчас требовать это от застройщика практически невозможно. Может, он вообще считает, что дороги там быть не должно. Эксперты предупреждали о возможном таком развитии событий после принятия соответствующих поправок, но к их мнению не прислушались. А теперь жителям таких новостроек предстоит расхлебывать сложившуюся ситуацию.

Подготовил Владимир Баршев