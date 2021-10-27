На Кубани в ожидании наплыва туристов усилили антиковидные меры

По данным администрации Кубани, сейчас в регионе открыты 28 ковидных госпиталей, в которых свободно всего 16 процентов мест. Фото: Геннадий Аносов/РГ

Так, с 25 октября по первое декабря на Кубани приостанавливается проведение детских массовых спортивных и культурных мероприятий. Посещение массовых спортивных, физкультурных, развлекательных, зрелищных и культурных мероприятий совершеннолетними разрешается только при наличии справки или QR-кода о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании. А с 30 октября по седьмое ноября вообще приостанавливается проведение подобных мероприятий. Исключения могут быть сделаны только по согласованию с Роспотребнадзором.

Как и в других субъектах, для учащихся и студентов объявлены каникулы.

Отдельные ограничения вводятся на курортах федерального и краевого значения, где в эти дни ожидают приезда сотен тысяч гостей из многих регионов. Здесь посещение объектов общепита допускается только при наличии QR-кода или справки о перенесенном заболевании COVID-19.

Уточняется, что к курортам федерального и краевого значения на Кубани относятся Сочи, Геленджик, Анапа, Горячий Ключ, Ейск, а также поселения Туапсинского района (Джубга, Новомихайловка, Небуг, Гизель-Дере, Шепси).

Во время объявленных в стране осенних выходных дней особенно большой поток отдыхающих ожидается в Сочи. Загрузка отелей в эти дни составит 75 процентов, санаториев - 90 процентов. По прогнозам экспертов, главный кубанский курорт посетят более 120 тысяч человек. Причем заселиться в организованные средства размещения можно и с первым компонентом вакцины от COVID-19.

- На сегодняшний день ситуация с распространением коронавирусной инфекции находится под контролем, - отметил глава города-курорта Алексей Копайгородский. - И дополнительно вводимые меры на период выходных дней позволят нам и дальше поддерживать в городе стабильную обстановку. Сочи готов в условиях повышенной готовности обеспечить комфорт и безопасность сочинцев и гостей города. Я поручил сформировать в каждом районе дополнительные мониторинговые группы, которые будут следить за соблюдением всех норм и требований.

Кстати, такая работа на курорте проводится постоянно. Только с мая этого года мониторинговые группы проверили, как соблюдаются требования Роспотребнадзора более чем на двух тысячах предприятий потребительской сферы.

Отдельные ограничения вводятся на курортах Кубани, где в эти дни ожидают приезда сотен тысяч гостей

Сотрудники санаторно-курортной отрасли в Сочи вакцинированы более чем на 80 процентов, потребительской сферы и бытовых услуг - более чем на 90 процентов.

Все учреждения готовы к ужесточению карантинных мер: подготовлено оборудование, считывающее QR-коды, проведен инструктаж сотрудников. В торговых сетях на курорте принимают дополнительные меры, например оборудуют кассы самообслуживания

Пункты вакцинации открыты во всех районах города и будут работать в обычном режиме. Всего в Сочи прививку от коронавируса сделали около 190 тысяч человек.

Тем временем

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в крае остается довольно напряженной. При этом резко возросла нагрузка на врачей и систему здравоохранения: по данным администрации Кубани, сейчас в регионе открыты 28 ковидных госпиталей, в которых свободно всего 16 процентов мест.

Как рассказали в оперштабе, за минувшие сутки зарегистрирован 261 случай заражения COVID-19 - самый высокий показатель за все время пандемии в крае. Сегодня на лечении находится почти 15 тысяч человек.