Краснодарца осудили на 14 лет за насилие над школьницами

Суд в Краснодаре признал виновным местного жителя, который весной 2021 года, угрожая оружием, совершил преступления сексуального характера в отношении двух 15-летних школьниц. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края, слушания по делу проходили в закрытом режиме.

- Советским районным судом города Краснодара окончено рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении 46-летнего местного жителя по двум статьям УК РФ - "Покушение на изнасилование несовершеннолетних" и "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетних", - уточнили в пресс-службе судов.

Расследование дела вело СУ СК РФ по региону. Следователям удалось собрать достаточно доказательств виновности мужчины, суду их хватило для того, чтобы объявить его виновным. Кроме того, было учтено, что преступник оказался рецидивистом и совершил особо тяжкое преступление, вооружившись травматическим пистолетом.

По совокупности совершенных преступлений краснодарца приговорили к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Как ранее сообщала "РГ", 23 мая 2021 года в столице Кубани мужчина встретил двух школьниц. Он завел их на территорию детского суда угрожая оружием и совершил преступления сексуального характера. По горячим следам злоумышленника удалось задержать.