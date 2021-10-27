Сбежавший из психлечебницы Астрахани бандит объявлен в федеральный розыск

39-летнего уроженца Чечни Магомеда Алханова, который сбежал накануне из астраханской психбольницы, объявили в федеральный розыск. Об этом "РГ сообщили в пресс-службе УФСИН Астраханской области.

Как писала "РГ", Магомед Алханов отбывал срок за бандитизм. В психбольницу его привезли для проведения медэкспертизы по еще одному уголовному делу. Следователи подозревают причастность Алханова к участию в бандформированиях Басаева и Хаттаба и нападении на псковских десантников в селе Улус-Керт в феврале 2000 года. В перестрелке погибли 84 российских военнослужащих и четверо были ранены.

К поискам преступника подключен весь гарнизон астраханской полиции, Росгвардия, ФСБ и УФСИН. Правоохранители с собаками прочесывают местность, осматривают заброшенные здания, тормозят транспорт и распространяют ориентировки с приметами преступника.

Для руководства операцией и координации действий развернут полевой оперативный штаб. Правоохранителям также предстоит выяснить, каким образом смог сбежать такой опасный преступник.