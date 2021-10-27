Сбежавший из психлечебницы Астрахани бандит объявлен в федеральный розыск

Новости

Матвиенко возмутилась телепередачами с тестами ДНК и драками 14:23
РФ и Южная Корея выступают за возобновление переговоров по Корейскому полуострову 14:18
Медведев рассказал о потенциале водородной энергетики 14:15
Захарова: Париж взял курс на милитаризацию соцсетей 14:03
Как будет работать ВДНХ во время нерабочих дней 13:44
Платежи между юрлицами в Системе быстрых платежей протестируют до конца года 13:40
Футболиста "ПСЖ" в Булонском лесу обокрала проститутка 13:39
Агрегаторы опровергли рост цен на авиабилеты в Египет до 450 тысяч рублей 13:38
ВЦИОМ: Более половины россиян считают свое материальное положение средним 13:28
Подавший сигнал бедствия самолет Каир - Москва совершил посадку в Египте 13:18
Генеральным директором МХАТ им. Горького назначат Владимира Кехмана 13:16
Испанские виноделы столкнулись с нехваткой бутылок 13:06
Госдума 9 ноября рассмотрит проект о региональной власти 13:04
Президентский дворец "Хофбург" в Вене превратили в пункт вакцинации 12:57
Путин и Ниинистё проведут переговоры 29 октября 12:55
Путин проведет совещание о газовых полях Ямала 12:48
Песков рассказал о реакции Путина на отмену поездок 12:45
Захарова прокомментировала действия США в отношении "Совфрахта" 12:41
В Кремле заявили об отсутствии политизации в переговорах с Молдавией по газу 12:38
Минтруд: На два миллиона вакансий в РФ приходится 835 тысяч безработных 12:37
Изменение условий ипотеки спровоцировало рост арендных ставок 12:36
Хорошая погода прогнозируется в Москве в выходные 12:34
В Кремле оценили последствия поставок турецких беспилотников Украине 12:32
МИД: Террористы под видом беженцев проникают в соседние с Афганистаном страны 12:28
Песков назвал закрытие границ регионов "последней мерой" 12:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября
11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Стартовала Олимпиада МГИМО и "Российской газеты"
Стартовала Олимпиада МГИМО и "Российской газеты"
27.10.2021 14:03
Рубрика: Происшествия

Сбежавший из психлечебницы Астрахани бандит объявлен в федеральный розыск

Текст: Наталья Коротченко

39-летнего уроженца Чечни Магомеда Алханова, который сбежал накануне из астраханской психбольницы, объявили в федеральный розыск. Об этом "РГ сообщили в пресс-службе УФСИН Астраханской области.

В Краснодаре трое особо опасных осужденных сбежали из психбольницы

Как писала "РГ", Магомед Алханов отбывал срок за бандитизм. В психбольницу его привезли для проведения медэкспертизы по еще одному уголовному делу. Следователи подозревают причастность Алханова к участию в бандформированиях Басаева и Хаттаба и нападении на псковских десантников в селе Улус-Керт в феврале 2000 года. В перестрелке погибли 84 российских военнослужащих и четверо были ранены.

К поискам преступника подключен весь гарнизон астраханской полиции, Росгвардия, ФСБ и УФСИН. Правоохранители с собаками прочесывают местность, осматривают заброшенные здания, тормозят транспорт и распространяют ориентировки с приметами преступника.

Для руководства операцией и координации действий развернут полевой оперативный штаб. Правоохранителям также предстоит выяснить, каким образом смог сбежать такой опасный преступник.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область Астрахань

Главное сегодня

Подавший сигнал бедствия самолет Каир - Москва совершил посадку в Египте
Песков предостерег о последствиях заявлений о "возвращении" Крыма Украине
В Кремле заявили об отсутствии политизации в переговорах с Молдавией по газу
Голикова назвала условия короткого периода нерабочих дней
Появилось видео применения Украиной беспилотника Bayraktar
Верховный суд разрешил возвращать в автосалон машины со скрученным пробегом
Видео: лихач чудом выжил в ужасной аварии