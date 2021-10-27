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27.10.2021 15:15
Рубрика: Общество

В Крыму открыли памятный знак в честь погибшей подлодки С-178

Текст: Юлия Крымова
Российская газета - Неделя - Крым № 246(8597)
В храме-маяке в Малореченском установили мемориальную доску экипажу подлодки С-178, которая затонула 40 лет назад на Тихоокеанском флоте после столкновения с судном-рефрижератором. Церемонию посетили моряки Черноморского флота, ветераны-подводники, члены экипажа С-178 и их родственники.
На церемонию в Малореченское приехали представители ветеранских организаций ВМФ из Санкт-Петербурга, Москвы, Севастополя, Республики Крым. Фото: Предоставлено Сергеем Кубыниным. На церемонию в Малореченское приехали представители ветеранских организаций ВМФ из Санкт-Петербурга, Москвы, Севастополя, Республики Крым. Фото: Предоставлено Сергеем Кубыниным.
На церемонию в Малореченское приехали представители ветеранских организаций ВМФ из Санкт-Петербурга, Москвы, Севастополя, Республики Крым. Фото: Предоставлено Сергеем Кубыниным.

Катастрофа произошла вечером 21 октября 1981 года у берегов Владивостока. "Рефрижератор-13" в темноте протаранил подлодку, которая шла в надводном положении. Получив пробоину в VI отсеке, она затонула на глубине более 30 метров. Погибли 32 члена экипажа, 26 спаслись. Выжившие подводники смогли выйти на третьи сутки через торпедный аппарат.

Фото: Крымова Юлия/РГ
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- 32 наших боевых товарища погибли, но экипаж продолжает работу, чтобы сохранить память о подвиге, который они совершили, - рассказал "РГ" старпом С-178 Сергей Кубынин. - Чтобы их помнили, открываем мемориальную памятную доску в храме-маяке Николая Чудотворца. Он единственный в мире, где отданы почести погибшим кораблям, судам и подводным лодкам.

Кубынин руководил эвакуацией и последним вышел с затопленной С-178. Трудно представить, что пережили моряки, запертые в носовом отсеке субмарины на дне моря, в полной темноте и в холоде. Причины трагедии до сих пор не дают покоя выжившим. Состоялось расследование и суд, капитан и старпом "Рефрижератора-13", а также командир С-178 Валерий Маранго были приговорены к тюремным срокам.

- Ситуацию засекретили, чтобы скрыть причины катастрофы, - говорит Кубынин. - Рефрижератор с пьяной командой на полном ходу протаранил подводную лодку. Он шел в ночных условиях без огней. Через 25 лет, когда с уголовного дела сняли гриф секретности, мы все это прочитали.

На церемонию в Малореченское приехали представители ветеранских организаций ВМФ из Санкт-Петербурга, Москвы, Севастополя, Республики Крым. Ассоциации "Морское собрание" Севастополя удалось найти родного брата начальника штаба 4-й бригады подводных лодок ТОФ, капитана 2-го ранга Владимира Каравекова, погибшего в С-178 на третьи сутки после катастрофы.

- Приехали со своими флагами, атрибутикой, в форме. Проявили солидарность в лучших традициях подплава российского флота, это было потрясающе, - отметил Кубынин.

Комментарий

Александр Филиппов, член Адмиралтейского координационного совета общественных организаций ветеранов ВМФ:

- Эта трагедия равнозначна трагедиям "Комсомольца" и "Курска". Было явное головотяпство - сухогруз разрезал подводную лодку. Погибшие 32 подводника - герои. Но и оставшиеся в живых тоже герои. Сергея Кубынина командование ВМФ представляло к званию героя СССР, но высшее политическое руководство решило, что это не нужно. Кубынин живой, ведет свою команду вперед. Он установил более 30 памятных досок в разных местах. Остался пожизненным командиром своего экипажа, помогает родственникам. Во Владивостоке на день ВМФ открывали памятную доску старшему лейтенанту С-178 Алексею Соколову. После катастрофы он отдал свой спасательный жилет офицеру-медику, а сам, оказавшись в воде в тяжелом обмундировании, утонул. Тот медик потом стал профессором, доктором медицинских наук. Вот такие подвиги там совершались.

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