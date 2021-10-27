В Севастополе разъяснили правила проезда через блокпосты

На блокпостах, которые установят в Севастополе с 30 октября по 7 ноября, будут проверять QR-коды и сертификаты у всех въезжающих и выезжающих, в том числе пассажиров автобусов, поездов и электричек.

Согласно указу, опубликованному на сайте правительства Севастополя, при въезде и выезде всем людям старше 18 лет надо предъявить сертификат, медсправку или QR-код с сайта Госуслуги о вакцинации от COVID-19 либо перенесенном заболевании.

Без сертификата, QR-кода можно проехать в экстренном случае, который требует личного присутствия человека. Этот факт должен быть подтвержден документами. Также требования не распространяются на тех, кто перевозит грузы на основании трудовых и гражданско-правовых договоров или работает в экстренных службах, полиции.

Свободно выехать из города смогут люди, которые временно находились в Севастополе, в том числе туристы.

На блокпостах также потребуется документ, удостоверяющий личность. Если человек едет с медсправкой, то она должна содержать реквизиты медицинской организации, подпись и "мокрую" печать.

В пресс-службе правительства Севастополя уточнили, что медотвод не будет основанием для проезда через блокпосты с 30 октября по 7 ноября. Ранее планировалось, что через пункты контроля будут пропускать людей, имеющих противопоказания к прививке, с отрицательным ПЦР-тестом. Но от этого решили отказаться.

- В нерабочие дни людям, у которых есть медотвод, рекомендовано находиться на самоизоляции, - сообщили в пресс-службе.

Блокпосты установят на 257-м километре трассы "Таврида" (въезд в Севастополь со стороны Симферополя), в районе сел Гончарное, Терновка, Орловка, Фронтовое, а также на железнодорожном вокзале. На них будут работать сотрудники департамента общественной безопасности Севастополя, УМВД, народные дружинники, представители общественной организации "Блокпост Севастополь", сообщил замдиректора департамента общественной безопасности Севастополя Алексей Краснокутский. Тех, у кого не будет оснований для проезда, отправят назад.

- На пунктах пропуска будет обогрев и все необходимое, мы не бросим человека на дороге, но обратный проезд он должен обеспечить самостоятельно, - сказал Краснокутский.

По его словам, без QR-кодов и сертификатов смогут проехать люди, которые перевозят продукты или едут по работе. При себе они должны иметь документы с места работы. В пресс-службе правительства Севастополя уточнили, что все экстренные случаи, включая поездки по работе, будут индивидуально рассматривать в ситуационном центре оперативного штаба по борьбе с ковидом.