Указ губернатора города Севастополя от 26 октября 2021 года № 84-УГ "О введении с 30 октября 2021 г. по 7 ноября 2021 г. дополнительных ограничительных мер в рамках режима повышенной готовности на территории города Севастополя, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019"

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", указами Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", от 28.04.2020 № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", от 20.10.2021 № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г.", Перечнем поручений Президента Российской Федерации по итогам совещания с членами Правительства Российской Федерации от 20.10.2021, постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", Уставом города Севастополя, Законом города Севастополя от 14.08.2014 № 62-ЗС "О защите населения и территории города Севастополя от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Губернатора города Севастополя от 17.03.2020 № 14-УГ "О введении на территории города Севастополя режима повышенной готовности" в целях предотвращения угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории города Севастополя постановляю:

1. Ввести дополнительные ограничительные меры в рамках режима повышенной готовности на территории города Севастополя, направленные на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019, установив, что въезд и выезд граждан, достигших 18 лет, на территорию (с территории) города Севастополя с 30 октября 2021 г. по 7 ноября 2021 г. осуществляется при наличии документа, удостоверяющего личность, и:

- сертификата (медицинской справки) о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-2019 или QR-кода о прохождении вакцинации, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг;

- или сертификата (медицинской справки) о перенесенном заболевании COVID-2019 или QR-кода о перенесенном заболевании, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг (срок действия - шесть месяцев после выздоровления).

2. Ограничительные меры, введенные пунктом 1 настоящего Указа, не распространяются:

- на граждан, прибывающих на территорию (убывающих с территории) города Севастополя специальным автотранспортом, включая автомобили скорой медицинской помощи, пожарные автомобили, транспортные средства аварийно-спасательных служб и полиции, в иных экстренных случаях;

- на граждан, въезд (выезд) которых обусловлен экстренной ситуацией, требующей личного присутствия гражданина и подтверждаемой соответствующим официальным документом, выданным в соответствии с действующим федеральным законодательством, а также граждан, выезд которых обусловлен завершением срока временного пребывания на территории города Севастополя (в том числе окончанием срока пребывания в случае туризма);

- на граждан, исполняющих обязательства по транспортировке грузов грузовым автомобильным транспортом на основании трудовых или гражданско-правовых договоров.

3. Въезд и выезд граждан, проезд автотранспортных средств на территорию (с территории) города Севастополя осуществляются через специально оборудованный стационарный пункт по проверке соблюдения мер профилактики новой коронавирусной инфекции (далее - пункт пропуска), работающий в круглосуточном режиме.

4. Проверка указанных в пункте 1 настоящего Указа документов обеспечивается на пункте пропуска:

1) действительности QR-кода, предъявляемого гражданином, - путем его сканирования камерой смартфона, планшета, иного подобного устройства, подключенного к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, и соответствия инициалов и даты рождения посетителя, содержащихся в QR-коде, данным, содержащимся в документе, удостоверяющем личность такого гражданина;

2) медицинских справок - путем проверки соответствия инициалов и даты рождения гражданина, содержащихся в справке, данным, содержащимся в документе, удостоверяющем личность такого гражданина, и наличия в справке реквизитов, оригинала печати медицинской организации, подписи должностного лица, выдавшего справку.

5. При въезде на территорию города Севастополя на пункте пропуска все граждане обязаны проходить бесконтактную термометрию.

При определении у гражданина температуры тела 37 градусов и выше или при наличии признаков респираторного заболевания такой гражданин по его согласию направляется в медицинскую организацию, подведомственную Департаменту здравоохранения города Севастополя, для оказания медицинской помощи.

6. Настоящий Указ вступает в силу с 30 октября 2021 г.

Губернатор города Севастополя М.В.Развожаев







